El próximo domingo se estrena la serie de Luis Miguel que protagoniza Diego Boneta

“Para mí es todo un orgullo que me lleguen a comparar con Luis Miguel cuando comenzaba su carrera, ojalá que pueda lograr lo mismo que él”, decía Diego Boneta a El Sol de México en 2003 cuando apenas tenía 12 años. Fue una de las primeras comparaciones que el actor tuvo con el cantante, misma que atesoró largo tiempo y que funcionó como una motivación para seguir sus pasos.

Hoy es el encargado de dar vida al intérprete en Luis Miguel. La serie, donde el cantante que mañana cumple 48 años cuenta la historia de su vida. Para el actor existen muchas similitudes con el astro de la música mexicana: “Los dos empezamos más o menos a la misma edad; nuestras nacionalidades son prácticamente las mismas: italiano, puertorriqueño, español... Hay cosillas interesantes por ahí”.

Esta producción que el domingo estrena a través de Netflix, es parte de un trabajo que sin pensarlo ha desarrollado más de la mitad de su vida. “Cuando me quedé con el papel sentí que era algo que llevaba cocinándose 16 años. Una de las cosas que hice fue enseñarle al productor, Mark Burnett, el artículo de El Sol de México y un video mío cantando La chica del bikini azul a los 12 años, (porque) eso es algo que no me había pasado antes, tener tantas similitudes con alguien así”.

A pesar de las semejanzas que tiene con el cantante, Diego es claro en algo: “Yo no soy Luis Miguel. Si cantara como él sería cantante. Si hay una gran diferencia entre él y yo y es que el hombre nació con un talento superdotado. Yo más que talento nací con muchas ganas y con mucha hambre”, comenta.

Esta es la publicación de El Sol de México que Diego enseñó al productor Mark Burnett, productor de la serie

“Le he echado muchas ganas. Me he preparado como actor y cantante por 18 años. Luis Miguel nunca tomó clases de canto, él nació así, lo cual es una locura”, destaca. “Para mí Luis Miguel no es solo uno de los mejores cantantes de México, él está a la par de Freddy Mercury y de Frank Sinatra, ¡el mismo Sinatra dijo que él era la mejor voz que había oído!”, dice.

Para Boneta, su intención al aventurarse en esta producción no es simplemente interpretar al cantante, sino también mostrar un lado más cercano sobre él y a su vez rendirle tributo: “Mi trabajo en esta serie es humanizar a una leyenda, a un mito como es Luis Miguel”.

El actor considera que el público que vea esta serie podrá “conocerlo por primera vez y (descubrir) todo ese enigma de no saber quién es, por fin se va a revelar eso. Yo creo que va a nacer una empatía y una admiración a su persona”, tal y como ha sucedido con cintas como Ray o Walk the line, que cuentan la historia de cantantes como Ray Charles o Johnny Cash, considera.

"Hay una empatía por él gracias a que entiendes quién es. Es una vida durísima, y realmente admiro mucho que haya tenido los pantalones, la valentía y el coraje de decir: ‘Esto es para mí lo más sagrado que hay, pero lo voy a contar'”.