El próximo sábado Jesús Ochoa tomará posesión como nuevo secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) para los siguientes cuatro años, teniendo como objetivo pugnar por la unidad y la modernidad del gremio.



Ochoa representa el décimo octavo secretario de este sindicato, con 84 años de existencia. A partir del sábado que tome el juramento como nuevo líder de la ANDA afirmó que siendo de extracción cinematográfica y dándose el gusto de ser el antigalán en telenovelas como El Bienamado, entre sus propósitos está “echarles la soga a todos, los vamos a jalar para que se vengan para acá. Es el momento justo de unirnos, de aprovechar nuestros éxitos fuera de México, de aprovechar los éxitos aquí, para darle nombre, dignidad, brillo a este sindicato”.

Consciente está que de 2 mil 700 votos efectivos que se tenían que ejercer en las urnas, acudieron solo mil 250 socios, de los cuales él obtuvo 634 y el resto los otros contendientes por la secretaría de la ANDA, por lo que su prioridad es fortalecer la unidad entre los actores.

Ahora que es el secretario general de la ANDA, Jesús Ochoa solo tiene agradecimiento para los que votaron por él, entre ellos Diego Luna, “solo tengo agradecimiento y respeto a todos mis compañeros porque es muy representativo recibir un voto de un colega. El elegirme fue el verdadero prestigio y confianza para consigo. No busco el poder nada más porque sí, no tengo un interés personal en esto y recibir su apoyo, me pone en un lugar casi bendito, es muy lindo. Yo lo único que se es trabajar y voy a trabajar”, declaró en entrevista con El Sol de México.

Con más de 40 años de trayectoria, tanto en cine, televisión, doblaje y teatro Jesús Ochoa, quien ha sido reconocido con el Ariel a Mejor Coactuación por su trabajo las películas Bajo California: El límite del tiempo y Entre Villa y una mujer desnuda, reconoció que hay algunos detractores que dicen que no sabe de lo estatutos ANDA, “sindicalmente no tengo tanta experiencia, pero sé perfectamente lo que es un actor y una actriz. Sé de lo que estamos hechos, sé para lo que servimos y sé lo que nos merecemos”.

Por lo anterior va por la unidad de la ANDA, por la reforma de estatutos, por una limpieza del padrón andista y por la transformación del gremio con base a la tecnología y modernidad.

Aunque está preparando su programa de trabajo, el actor expuso que uno de sus intereses es que “la ANDA ya no va a hacer carne de cañón de las emisiones de espectáculos. El sindicato ya no se tocará. Ya nos cansamos que nos consideren unos peleoneros, que nos consideren unos ignorantes, que tengamos esa imagen ante el público.

“Es libre cada actor, cada actriz, que pueden usar los medios del espectáculo para hacer su carrera como quiera. El sindicato en ese sentido ya no se tocará”.