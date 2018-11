El público decidió y Víctor Trujillo regresa a la radio como Brozo

Con la crónica de la toma de protesta como Presidente de México de Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre próximo, vuelve al micrófono de la radio Brozo con el programa El mañanero a través de la cadena Aire Libre del 105.3 FM de cuadrante, acompañado de los comunicadores Alma Diana Guerrero y Alfredo Ruiz.



Víctor Trujillo caracterizado como Brozo, con atuendo de payaso de peluca verde y nariz roja, flanqueado del director general de Aire Libre Jose González y de su productor Juan Ortega, informó que a 24 años de instituido, El mañanero retorna a la radio.

Será a partir del 4 de diciembre cuando inicie formalmente este ciclo de lunes a viernes. A las siete de la mañana comenzará a divulgar la información cotidiana del país en una emisión que durará dos horas. “Hablaré de las cosas nuevas de la política, ver cuál será la relación con el nuevo gobierno y sus quehaceres. Saber de las fuerzas que están alrededor del poder hasta donde llegan, hasta dónde influyen, qué ruido hacen y estar en la ola fresca que nos toca. Qué cara se le pone al presente y qué cara se le pone al futuro”, describió.

Víctor Trujillo se congratula de ser parte de lo que se erigirá como la historia de México. “Sí es importante, porque él quería estar al frente del país por dos ocasiones y en la tercera fue la vencida y llega. Es un síntoma que él llega a 12 años, el poder que estaba ya no pudo con la inercia y el enojo de la gente”, opinó.

“Los medios y el poder, no necesariamente tienen que hacer el amor. El convivio va a ser distinto, para bien de todos. Incluso para los medios que perdieron mucho del alma, incluso en esta relación sucia e incómoda que es el poder, a lo mejor empezarán a competir de otra manera. Lo mejor es tener una relación estable, a lo mejor no nos hablamos una semana, pero es una relación estable, porque no queremos que el Gobierno desaparezca y no queremos que los medios desaparezcan. Cada quien tome su turno, hable, sustente y sostenga”.