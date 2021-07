El rap en español va para arriba: Dharius, exintegrante de Cartel de Santa

“El rap ya está en otro nivel. Yo tengo casi 30 años rapeando, casi 20 haciendo videos y grabando en estudio de manera profesional, y he visto cómo ha ido evolucionando todo hasta lo que es hoy”, afirma Alan Maldonado, mejor conocido como Dharius.

El rapero formó parte del grupo de hip-hop Cartel de Santa de 1999 a 2013. En su camino por la música encontró limitantes para llegar al público, como los prejuicios a las letras honestas que las canciones de rap suelen tener.

“Antes no le gustaba mucho a la gente porque no lo escuchaban, no había forma de oír esta música o comprar tan fácil como ahorita. Pero he visto que desde que hay YouTube, Spotify y todas esas plataformas, el género ha evolucionado mucho. La cantidad de gente que escucha rap ha aumentado y eso es lo principal”.

Gracias al acercamiento que los servicios de streaming ofrecen a los escuchas, el rap mexicano ya logrado internacionalizarse. Artistas como Aczino, Gera Mx o Alemán han visibilizado lo que ocurre actualmente en la escena nacional.

“Fuera de México lo voltean a ver y lo escuchan. Ya hay una unidad más grande entre la mayoría de exponentes que antes no se veía, se ven grupos más grandes de raperos y creo que ya con eso explotó este rollo. Muchos artistas internacionales voltean para acá, empresarios en México están buscando shows de raperos mexicanos. Esto va para arriba, así que no queda mas que seguir trabajando, haciendo rolas y a ver qué pasa más adelante”, dice el cantante.

La pandemia también vino a influir en la protección de los raperos, señala Dharius. Pues el hecho de que en 2021 no hubo shows, permitió que “muchas rolas que salieron marcaron un antes y un después del rap mexicano. Muchas canciones no se hubieran hecho si no hubiera sucedido lo del virus”, afirma.

Dharius no sólo ha percibido más público interesado en el rap, sino que también ha sido testigo del surgimiento de nuevos cantantes de todas regiones que se apropian de este sonido para convertirlo en tendencia.

“Antes no había tantos raperos en las ciudades, por lo menos en México no era así. Y ahora hay mucha raza que le gusta el rap. No sé si ahora sea el género número uno en nuestro país, pero en todos lados ya se escucha. Hablo de toda Latinoamérica y países de habla hispana”

Prueba de su afirmación es el talento que encontró en Efeblunts, un músico proveniente de Colombia que creció en España y con quien comparte su más reciente sencillo La forty. El joven cantante ha experimentado el crecimiento del rap desde otra percepción y el tema que comparte con Dharius alcanzó en menos de una semana más de medio millón de reproducciones en YouTube.

“Esta canción ha sido un salto cuántico para mí, es la primera vez en la vida que estoy en un video con un éxito así”, dice el artista. “Antes no había facilidad de acceder a la música como hoy con el internet. Ahora estamos en una época donde no diré que es fácil, pero sí es más sencillo llegar a más audiencias”.

La apertura de internet también ha permitido que las temáticas de los raperos tengan más eco. La Forty es una canción que habla sobre el vínculo que un producto como la mariguana puede crear entre una comunidad, como en este caso con los raperos.

“Esa canción hablaba en principio de eso, de fumar, de los amigos, los socios y de andar en la calle. Un poco la vida cotidiana de los raperos. Pero con el tiempo, la volví a escuchar y decidimos reconstruir el ritmo para que sonara fresco con baterías más modernas y con una letra más diversa”.

La lírica de La Forty reúne elementos de la jerga rapera de Colombia y se mezcla con la mexicana para darle más diversidad. “Es algo nuevo. Y creo que gran aparte del público se preguntará qué dicen algunas expresiones de la canción, lo que significan, me parece interesante porque eso va a crear un diálogo para que la gente se sienta curiosa de las siguientes rolas que salgan y que nuestras culturas diferentes se muestren más”, comenta Efeblunts.

La Forty se une a la lista de lanzamientos que Dharius ha presentado en su carrera como solista, donde destacan otros temas como Hey morra que tiene más de 40 millones de reproducciones y La Durango, con más de 100 millones de visitas en su canal de Youtube.