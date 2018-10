¡El rock no ha muerto!: Dee Snider

El hecho de que las bandas de metal no se presenten ahora en grandes escenarios no significa que el rock esté muerto. Así lo asegura Dee Snider, quien en los años ochenta alcanzó el éxito y la fama como vocalista del grupo Twisted Sisters y que ahora mantiene una carrera como solista.



“Estos momentos son diferentes, pero es necesario que el público deje de vivir en el pasado porque nunca será igual. He escuchado miles de veces que el rock and roll está muerto ¡no lo está! Sólo es diferente”, explica el cantante en entrevista telefónica con El Sol de México.



Dee Snider admite la época de llenar estadios quedó atrás, pero eso no significa que la pasión por el metal haya muerto. “No habrá un Kiss nunca más, eso se ha ido. Ahora todo son redes sociales, todo tiene una etiqueta y es más pequeño. Pero no pienses que se ha ido; la pasión, el talento y la creatividad siempre estará ahí. Gracias a mis hijos que han crecido con el metal he ido a conciertos para ver bandas jóvenes que son muy apasionadas y talentosas”, explica.



El músico considera que parte de esto es porque los jóvenes no tienen interés de ser estas grandes estrellas de rock, como él lo fue alguna vez. “De niño yo quería ser rico y famoso y me preguntaba ‘¿Qué necesito para lograrlo?’ Me gustaba el rock, y eso fue lo que hice. Pero ahora, las bandas pequeñas no quieren ser ricas y ni siquiera piensan ser famosas a grandes escalas como en el pasado, les basta con serlo en sus pequeños grupos sociales”, apunta.



Más que preocuparse por ello, Snider pide al público que deje de pensar en el pasado y que apoyen el talento emergente. “Esta es una conversación para viejos, los jóvenes ni siquiera hablan sobre esto; ellos van y ven a sus bandas, tienen su música y no piensan en ver asu grupo favorito en una gran arena. Es triste, pero los jóvenes no piensan eso y el público necesita apoyarlos más”, explica el músico quien regresará a México el siete de octubre para ser parte del Force Fest.



“Tengo grandes recuerdos de México. El público es tan apasionado y emocionante… el último concierto de los Twisted Sisters fue en Monterrey y fue una noche muy especial con un público excepcional. Por eso me emociona regresar ahora como solista”, dice respecto a For the love of metal, material que vendrá a promocionar en este show que dará en Teotihuacán.