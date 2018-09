El secreto de Selena se estrena hoy a las 21:00 horas en TNT

“Un actor se vuelve un vehículo para que otras historias se cuenten a través de ti”. Así resume Maya Zapata el trabajo que durante varios meses realizó para su papel en El secreto de Selena, thriller policiaco que hoy estrena a las 21 horas a través de TNT.



Fueron su cuerpo y su voz los que transportaron el sentir de la Reina del Tex-Mex en esta serie basada en el libro homónimo de la periodista María Celeste Arrarás. No fue fácil, explica la protagonista, quien confiesa que su acercamiento con el personaje traspasó el set, al sentir la presencia de la cantante en diversas ocasiones. “Yo sentía que ella me hablaba. Me decía qué le dolía, qué le gustaba… sobre todo cómo estaba ella, sus enojos, sus cosas”, cuenta la actriz con una voz entre cortada.

“Me dijeron que cuando a Natalia Lafourcade le propusieron que compusiera la canción de la serie, ella decía que Selena le habló… yo la entendí. Mi comunicación era a través de los sueños, de lo que veía en ellos, en las entrevistas; pero sobre todo de lo que no veía, de las preguntas que le hacían, de sus reacciones, su manera de vestir y a la vez de su manera de acallar ciertas cosas. Es un personaje muy complejo, muy duro”, confiesa.

Este sentimiento la acompañó hasta el último día de rodaje, donde finalmente pudo soltarse de ella y reconocerle a Selena todo lo que le había dado. “No es que hubiera corte y colgara el personaje, era imposible. Sucedió cuando terminé de filmar, ese día sentí que ya podía dejarla. Le agradecí por acompañarme. No podía más, no podía dormir sin soñar con ella… fue un viaje muy fuerte”, dice.

A pesar de esta difícil experiencia, hoy Maya Zapata no puede negar todo lo que Selena le dejó en su vida: “Hoy para mí tiene un lugar en mi corazón, en mi entendimiento y humanidad… es para mí una luz que estuvo acompañándome todo el tiempo”.





EN LA PIEL DE YOLANDA SALDÍVAR

El caso no fue diferente para Damayanti Quintanar, cuyo trabajo era mostrar un lado totalmente distinto de Yolanda Saldívar. “Quiero que vean a un ser humano que cometió un error, que se equivocó, no a un demonio, porque ella no era una asesina a sangre fría. La primera vez que tomó una pistola fue esa, y la única bala que salió de ella fue la que mató a Selena. Al final, creo que la que peor la pasó en esta historia es Yolanda: después de 23 años sigue en la cárcel, aislada, es terrible”.

Aunque en principio aceptó el papel sin dudar, Damayanti confiesa que estuvo a punto de arrepentirse, pues el personaje le significó mayor complejidad de la que esperaba. “Cuando vi la entrevista que le hicieron y dije ‘Ay mamacita’; me lo cuestioné porque no tenía una idea muy clara, tenía que subir de peso 18 kilos… mentiría si digo que no tenía mis dudas”.

Tal fue su entendimiento con Yolanda Saldívar, que cuando se vio caracterizada por primera vez sintió un gran impacto. “Me daban muchas ganas de llorar, simplemente ponerme en la piel de Yolanda. Tuve chance de drenar ese sufrimiento en diferentes escenas: Cuando ella la mata y se sube a la camioneta, Y cuando se entera que Selena está muerta”, explica.

“Yo escuché los audios de la voz de Yolanda, cómo lloraba; tú escuchas a una mujer con un dolor muy profundo por haberla matado. Ella dice ‘mira lo que le hice a mi mejor amiga. No merezco vivir’. Es ahí donde escucho a una mujer arrepentida y con un dolor muy profundo”, recuerda.

El secreto de Selena contará con 13 episodios, dirigidos por Alejandro Aimetta, quien también participó en la serie de Juan Gabriel, Hasta que te conocí; así como de la realizadora Natalia Beristáin, que dirigió algunos episodios de Luis Miguel: La serie.