Figuras, videojuegos y series: el universo que surgió alrededor de El Señor de los Anillos

Con millones de fanáticos a lo largo del mundo, era cuestión de tiempo para que el mundo creado por J.R.R. Tolkien trascendiera las páginas de los libros a otros medios. Cine, videojuegos, música, figuras coleccionables y series de televisión, más lo que se le ocurra a alguien en el futuro.

Por muchos años fue imposible llevar historias como El Señor de los Anillos a un medio que no fuera la literatura. La primera incursión de los hobbits en el cine llegó en 1978, cuando se produjo una adaptación animada de la obra de Tolkien, que pese a no ser muy recordada, fue la chispa que encendió la mecha de algo muy grande.

Resulta que un adolescente neozelandés vio esa película y desde entonces se enamoró de esa historia que, unas décadas más tarde, lo catapultaría a la fama mundial: Peter Jackson.

Actualmente hablar de sagas cinematográficas es de lo más normal con escenas postcréditos que nos avisan sobre un nuevo capítulo, pero a finales del siglo pasado eso era impensable, hasta que apareció Jackson.

En la década de los 90, el neozelandés tenía una carrera modesta, pero prometedora, la cual se entusiasmó con su sueño personal de llevar El Señor de los Anillos a la pantalla grande en live action.

Como en otras grandes películas, el camino no fue sencillo, por lo que tuvo distintos retos desde conseguir los derechos, escribir el guión y lo más complicado: lograr el financiamiento.

Jackson y su equipo estaban a punto de conseguir que Miramax produjera el proyecto pensado en dos pelìculas, pero diferencias creativas y financieras echaron abajo el trato, por lo que fueron a New Line Cinema, donde se encontraron con Mark Ordesky, quien sólo tuvo una inquietud: si eran tres libros ¿por qué Jackson y su equipo planeaban sólo dos películas?

Tal vez la pregunta de un productor que más alegre puso al director en toda su carrera, ya que con ella le daban luz verde a filmar una adaptación de cada uno de los libros, incluso antes de saber la recepción de la primera película.

La novedoso de esto era que se filmaron las tres entregas al mismo tiempo, algo no visto antes, con el objetivo de reducir costos y tiempos de logística, con miras de estrenarlas entre 2001 y 2003.

El resultado es historia, y de la buena: las tres entregas recaudaron alrededor de dos mil 900 millones de dólares en taquilla mundial, y la tercera parte, El Retorno del Rey, obtuvo 11 premios Oscar, la mayor cifra empatada con Ben-Hur.

Pero más allá de esto, la trilogía de Jackson creó una afición a la obra de Tolkien más allá de las salas de cine.

“Si no fuera por esta propuesta cinematográfica del director Peter Jackson yo no conocería El Señor de los Anillos. Ese es el impacto que tienen las obras inspiradas en la obra literaria del profesor Tolkien. A mí me gusta mucho la fantasía desde siempre, entonces cuando fui al cine y vi los cortos me identifiqué porque pues se veía justamente personajes que no son reales, que son ficticios y pues una historia pues como llena de magia o aventuras”, platicó a El Sol de México, Yolanda Jiménez, integrante de la Asociaciòn Tolkiendili de México AC.

En el año 2001, cuando se estrenó La Comunidad del Anillo, salieron de la sala entre confundidos y frustrados porque la historia quedó en continuación.

No es que no existiera ya una afición al trabajo de Tolkien, lo que cambió la trilogía fue que esa comunidad se volvió mucho más grande. Ejemplo de ello, comentó Yolanda, es que como muchas personas tuvieron que leer los libros, no sólo El Señor de los Anillos, sino El Hobbit para entender lo que estaba pasando.

“Las películas crearon nuevos lectores, porque normalmente dicen que el cine y la literatura son cosas totalmente distintas, uno es es un medio audiovisual y otro, bueno, no sé cómo definir la literatura, pero gracias a que hubo la propuesta cinematográfica, me acerqué a la obra literaria y continúe”, relató Yolanda.

Otros medios

Lo que se ve en el cine es sólo la punta del iceberg del verdadero mundo creado por Tolkien. Por eso no es de extrañarse que otros medios tengan adaptaciones de la Tierra Media y sus habitantes, no sólo de quienes se mencionan en la trilogía o en El Hobbit.

Muestra de ello son los videojuegos, que según el sitio especializado 3D Juegos, hay más de 200 adaptaciones para las diferentes consolas, desde PC, XBOX, Playstation o juegos para celulares.

Música inspirada en la Tierra Media, esculturas, libros que no son literatura o canon de la obra original, son parte de esta muestra que esto es más que fantasía.

Yolanda Jiménez comentó que eso es parte de la magia de la afición a Tolkien, que su obra es tan grande que se puede traspasar a otros medios, y aunque a alguién lo le guste por ejemplo los videojuegos o la música, siempre hay algo con lo cual adentrarse más a la Tierra Media.

“Por ejemplo, (en la Asociación) tenemos también un taller de juegos de mesa, a mí en lo particular, a mí Yolanda Jiménez, me encanta verlos disfrutar, pero a mí no me inspiran los jugar esos juegos sin embargo, no estoy en contra de eso”.

Mención aparte merecen las adaptaciones televisivas, en especial Los Anillos del Poder, la serie de televisión más cara de la historia —Amazon pagó 250 millones de dólares para obtener los derechos— y de la cual se armó una verdadera polémica.

La polémica giró en torno a que tan fiel era a la obra de Tolkien, ya que para muchos fans de hueso colorado se alejó de la historia original, y para quienes no estaban tan familiarizados con los personajes, no terminó de encantar. Por eso se espera que para la segunda temporada se cambien cosas, esperando que sí tenga éxito.

Además, está el proyecto de HBO, que aún se desconoce de qué tratará, pero hay rumores que se tratará de una adaptación de parte de El Silmarillion, la obra génesis del mundo tolkiano.

Habrá que ver si con estas series podrán atraer a más fans y seguir con el círculo virtuoso para no dejar morir la obra del profesor de Oxford.