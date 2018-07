El talento que se presentará en el showcase de los Billboard Latin Music aplauden la diversidad

El talento que se presentará en el showcase de los Billboard Latin Music aplaudió la diversidad musical que existe dentro de la premiación que reconocen a lo mejor de los exponentes y la música latina, al mismo tiempo que aseguraron son muchos los artistas que defienden y realizan sus proyectos de corazón, más que por moda.



Así lo comentaron Alexander Acha, Dulce María y Juan Solo durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, en donde se anunció a los 4 intérpretes que emergen dentro de la escena y el género del urbano, lo que representaría a una nueva generación que le apuesta al sonido que está en tendencia.

“Creo que lo más importante de este evento es que siga promoviendo, defendiendo y apoyando a la música latina. Tanto al talento que ya está, como el que va emergiendo. Me parece muy interesante que existan eventos en donde se expongan las nuevas vertientes de la música, pero creo que lo que está de moda, no es lo único que hay dentro de la escena”, comentó Alexander Acha, quien adelantó que ya prepara un nuevo proyecto que formará parte de la cinta El hubiera existe.

“La verdad es que los cantautores no nos vamos siempre por la cantidad. Tenemos que entender que no es el único género que se escucha, hay mucho público que quiere escuchar más. Me parece súper valiente, valioso y necesario que los artistas hagan lo que les nace y defienden lo que hacen ante las adversidades”, señaló.

Aun que la fecha del evento en meses pasado fue pospuesta, los cantantes coincidieron en que se sienten muy halagados de continuar y formar parte del primer concierto que se realizará en México.

“Estoy muy contenta de ser parte de esta primera edición junto a grandes compañeros y artistas. Será un día de compartir el escenario, de mucha música de distintos géneros. Artistas nuevos y consolidados. Yo espero que este show se quede por muchos años”, indicó Dulce María, quien lanzará ese mismo día el primer sencillo de su nuevo material discográfico Origen.

Para la celebración del próximo 17 de agosto, además de Dulce María, Alexander Acha y Juan Solo, también se presentarán en el escenario del Domo de cobre Maite Perroni, El Bebeto, One red, CD9, Mario Bautista, Pablo Montero, The rebeldes, Natalia Subtil, Mane de la parra, Saak, Potro y muchos más.