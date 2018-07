El Tri festejará 50 años de rocanrolear

Alex Lora, compositor, cantante y músico, anunció que el próximo 13 de octubre ofrecerá la mayor tocada de su vida, con la que celebrará 50 años de trayectoria de El Tri.



“Siempre me han criticado, he sido vilipendiado, satanizado, eso es precisamente lo que estoy celebrando que a pesar de las envidias, las represiones, satanizaciones, chismes, más todo lo que he tenido que brincar para poder seguir adelante, ¡Aquí estoy!, tan fresco como Barbie, que también está cumpliendo 50 años y está tan fresca como el primer día, yo ¡Aquí estoy igual!, como Barbie y con mucho más rockanroll”.

Alex, quien se definió como un caudillo musical, recibió el reconocimiento El mayor de los dorados, en compañía de Chela Lora y sus músicos de El Tri, en el marco del 95 aniversario luctuoso de Francisco Villa, entregado de manos del nieto del general, Agustín Villa.

“Estamos muy contentos y este reconocimiento es un gran motivador en mi trayectoria de rocanrolear en estos 50 años. Este no es uno de los reconocimientos más valiosos, sino el máximo, que me han dado. Le agradezco públicamente a la familia Villa, es algo increíble la sensación que siento, la alegría que esto me provoca, me siento muy contento y agradecido”, confió en entrevista con El Sol de México.

EL PALACIO DE LOS DEPORTES E INVITADOS

Alex y Chela Lora, confirmaron su tocada de 50 aniversario, con una mega producción en sonido, pirotecnia e invitados musicales de España, Argentina, Perú y Estados Unidos; de quienes optó no revelar sus nombres.

“Estarán Los Baikers de la Prepa Popular 2 de Octubre y los artistas internacionales que hemos invitado. Asimismo, lanzaremos El Trimóvil personalizada, va a hacer una super tocada para toda la raza”, detalló.

Alex Lora señaló que en sus composiciones ha tratado de plasmar “el sentir de la raza”, por eso considera que sus rolas han permanecido “en el corazón del pueblo más de 50 años”.

HABRÁ ROLA DE CAMBIO SEXENAL AMLO

Adelantó el cantautor que “estamos esperando a ver de qué lado masca la iguana y a fuerza que se va a hacer la rola de lo que está pasando con el cambio de gobierno, como las que hemos hecho toda la vida conforme a lo que está ocurriendo y con eso que está de moda el reguetón, a lo mejor haré el palomazo con uno de ellos y va a hacer en sonido regue-rock o rock-reguetón” ahondó sin perder su buen sentido de humor.

NUNCA LE PIDE PERMISO

Ante la pregunta a Alex Lora sobre las imágenes que su hija Celia comparte en redes sociales, en las que se le ve con poca ropa, él dijo que no estaba enterado.

“Cuando ella triunfó en la revista Playboy a nivel internacional el último en enterarme fui yo. Tú crees que me preguntan, oye te parecería que salga ella así y asado, pues no. Ya cuando salió así me dije, ‘está bien que explote su físico, tiene muchos seguidores’. Ni cuando tiene galanes, ni nada me pregunta. Entonces yo respeto sus decisiones nuestros hijos nunca van a ser como nosotros quisiéramos que fueran. Nosotros nunca fuimos como los papás quisieron que fuéramos, mi mamá se azotaba porque yo era rocanrolero y decía: ‘…Qué vergüenza para la familia’. Cada quién tiene su destino trazado, cada quien es dueño de su persona, de su imagen”, precisó Alex en torno a su hija Celia Lora.