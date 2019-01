Serie El Vato se estrena este domingo en TNT

Luego de llevarse el Emmy Internacional como el Programa Primetime en Estados Unidos en Habla No Inglesa, la serie de El Vato estrenará este domingo a las 23 horas por TNT. Se trata del lanzamiento de este programa en México y America Latina, luego del éxito de dos temporadas protagonizadas por su creador, El Dasa.



“Desde 2014 vengo trabajando en esta serie en mi cabeza. Esto es algo que yo no me imaginaba, yo no tenía ni idea de lo que significaba la actuación ni el negocio de la televisión”, explica el cantante, quien se aventuró a tomar su primera experiencia como actor con este proyecto.

La historia de El vato se inspira en la vida de El Dasa, quien desde joven tuvo que emigrar de Hermosillo a los Estados Unidos para encontrar una oportunidad en el medio artístico, y qué pasó de ser el chofer personal de Vicente Fernández a una de las grandes estrellas de la música.

“Siempre le tuvimos mucha fe, sobre todo por la idea de que era algo que sabíamos que nunca se había hecho, que nunca nos habían dado la oportunidad a gente de sombrero de tener una serie, y menos a un cantante que nunca había actuado”, destaca el músico que desde que debutó en 2012 ha ganado dos Latin Grammys.

Para El Dasa, el éxito de la serie no fue una sorpresa: “La verdad es que sí lo esperábamos”, responde seguro y orgulloso. “Yo no te voy a hablar de cosas que haga como algo a lo que yo no les tenga fe. Nunca hago ningún movimiento que no lo sienta o no me guste”, añade.



Lo cierto es que la noticia de estar nominado a un Emmy Internacional le cayó por sorpresa. “Claro que había escuchado de ese premio, pero no sabía que existían diferentes tipos de Emmy; me metí a investigar hasta que nos nominaron y ahí me di cuenta que abajo del Oscar está el Emmy internacional, fue cuando dije ‘Ah, caray, eso sí es grande’. Hasta entonces entendí el compromiso que teníamos”.



“Con todo el corazón te digo que pensé que no nos lo íbamos a ganar, nadie pensaba que era para El Vato, porque las demás series que estaban nominadas pues ya tienen más temporadas, pero algo pasó y algo vieron los que votaron por ella; bendito Dios llegó”, dice con gran emoción.

El protagonizar esta serie le abrió las puertas a El Dasa como actor, por lo que está encaminado para interpretar a José Alfredo Jiménez en la serie biográfica que Disney prepara. “Es un hecho que yo voy a ser José Alfredo por parte de su hijo, de su palabra. Pero todavía no está firmado nada. Por eso todavía no puedo decir que sí, pero yo estoy con la mano levantada”, adelanta.

Por ahora su mayor prioridad es la música, sobre todo en estos momentos, pues comenzará a promocionarse en nuestro país. “Nunca lo he hecho, ni en la radio ni en nada; apenas en 2019 ha sido nuestro plan. Este año formalmente empiezo en México, estado por estado y medio de comunicación por medio. Desde abajo y hasta la punta. Ya en dos o tres años el público sabrá quién es El Dasa”.