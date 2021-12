El Vez: Un collage subversivo y muy divertido

A simple vista parecería una mezcla de imitador del Rey del Rock con una especie de Santa Claus bizarro, pero se trata de un artista que, armado de referencias y clichés de la cultura pop de ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos, nos ha entregado grandes momentos durante muchos años.

A pesar de que tiene más de treinta años de carrera, Robert Lopez, más conocido en el mundo del rock alternativo como El Vez, nunca se ha presentado formalmente en México. Esto a pesar de que la capital del país es la segunda urbe donde más escuchas tiene, sólo después de Los Ángeles, California, según la plataforma de streaming Spotify, donde tiene 100 mil escuchas mensuales.

Así que aprovechamos una visita fugaz del cantautor y músico estadounidense a esta ciudad, para preguntarle sobre este proyecto que ha llamado la atención de todo tipo de público alrededor del mundo.

Gossip Alice Merton: Cómo enfocarse en lo importante (a pesar del éxito)

Pero antes, un poco de contexto: El Vez es el alias con el que Robert interpreta material original y también versiones de otras canciones, en las que fusiona los estilos de Elvis Presley y de otros artistas, principalmente del glam rock. Todo esto aderezado con humor y comentarios políticos sobre la situación de los migrantes en Estados Unidos.

López nació en Chula Vista, California, en una familia que, según recuerda, "flotaba en algún lugar entre la clase media y media baja, y cuya dieta incluía queso del gobierno y algo que ellos llamaban 'chop suey de los pobres'. Inadaptado desde joven, siempre se interesó en las artes y la cultura alternativa.

Su familia era muy política y sus abuelos eran de México, a donde viajó con frecuencia durante su juventud y conoció los museos y la cultura mesoamericana, los cuales influirían en su obra posterior.

Cuenta que asistió a su primer concierto en 1974 y que fue una actuación de Led Zeppelin, aunque el que más lo marcó fue el siguiente recital que presenció, que fue uno de los teatrales New York Dolls, tan importantes para él como otro icono del punk: Iggy Pop.

Foto: Federico Xolocotzi

EL SURGIMIENTO DEL “ELVIS CHICANO”

A finales de los ochentas, mientras Robert López se dedicaba a cuestiones relacionadas con el arte, sucedió un incidente que lo llevaría a concebir su máxima creación, precisamente la de “El Vez”.

En 1988, mientras curaba una exposición para una galería de arte popular donde se presentaban obras temáticas sobre Elvis Presley, López contrató a un imitador de Elvis para que actuara en la inauguración, aunque su interpretación no lo convencía… Le sugería cómo moverse y cómo interpretar al artista, hasta que sintió que él mismo podía hacerlo mejor.

Luego concibió la idea de una mezcla cultural entre Elvis y la cultura chicana. Viajó a Memphis, Tennessee para la "Semana de Elvis", un evento anual que conmemora la muerte del artista, y ahí consiguió algunas pistas de karaoke para actuar por primera vez como "El Vez" en un bar especializado en imitadores de Elvis.

Gossip Deep Purple: el “crimen” de los covers

Para esa primera actuación, cantó sobre las pistas mientras le daba a las letras un toque hispano: "It’s alright mama" se convirtió en "Está bien mamacita"; "Blue suede shoes" se convirtió en "Huaraches azules"; "Hound dog" se convirtió en "No eres nada más que un chihuahua " y así sucesivamente.

"Simplemente me atreví (...) y dije, está bien, puedo hacer el ridículo ya que no conozco a nadie aquí”, recordaría más tarde.

La actuación fue bien recibida y López llevó el acto a Los Ángeles. "Tenía la intención de hacerlo solo una vez (pero) el show recibió una mención en Los Angeles Times. Y luego recibí una llamada de un programa de televisión de NBC llamado 2 Hip 4 TV… Así que estaba haciendo televisión nacional incluso antes de haber hecho mi primer programa en Los Ángeles... Era como decir: ¿cuánto puedo salirme con la mía?”, recuerda.

Foto: Federico Xolocotzi

Inicialmente su repertorio consistía simplemente en versiones de canciones de Elvis con nueva letra, y las representaciones eran, en palabras de López, "muy teatro de guerrilla". Considera que el acto fue en su mayoría tonto y kitsch, presentándose como "el hijo del amor entre Elvis y Charo", con un falso acento español (ya que él en realidad no tiene ese acento).

Usó las habilidades de marketing que había desarrollado promocionando artistas y espectáculos para la galería para promover su nuevo acto.

"Ese primer año fue realmente genial", recuerda. "Me lo estaba inventando. Era una estafa. Todos pensaban que sabía lo que estaba haciendo, pero me estaba divirtiendo y tenía esa actitud punk rock de 'hazlo tú mismo'".

Un punto de inflexión llegó cuando reescribió la canción de Elvis "In the Ghetto", a la que tituló "En el barrio", y se dio cuenta de que podía usar su acto humorístico para hacer comentarios sociales sobre la experiencia mexicano-estadounidense.

Además, armó una banda de acompañamiento completa, a la que llamó Los Mariachis de Memphis y completó con un equipo de coristas femeninas a las que llamó las Lovely Elvettes, ya con vestuarios y una puesta en escena cada vez más elaborados.

Sobre la importancia que tienen todos los elementos extra musicales para él, asegura: “En primera instancia, el objetivo es entretener, aunque también hablo de la revolución, las mujeres, la historia de México y los chicanos… Te podría decir que primero va el entretenimiento y después la música; es una sorpresa combinada de entretenimiento y música… Un collage subversivo y entretenido.

Gossip Little Boots quiere volver a sus raíces pop

SU AMOR POR LA NAVIDAD

Hasta la fecha, El Vez ha lanzado más de treinta referencias discográficas, entre EPs, discos completos, en vivo y discos navideños, la mayoría de ellos con portadas que parodian a algunos de sus héroes musicales, entre ellos The Clash, Paul Simon, David Bowie y el propio Elvis.

Como parte de su discografía, cuenta con tres discos navideños, dice que siempre le ha gustado mucho la Navidad. “Es parte de mi persona, me gusta. Tal vez también es como un homenaje a Elvis” (quien también grabó varios discos sobre ella).

De hecho es quizá la época del año en que más conciertos tiene. “Otros años empiezo desde el 25 de noviembre hasta el último día del año, pero ahora estoy viejo y mi banda también, además de que la pandemia no nos permitió hacer tantos conciertos”, admite.

Foto: Federico Xolocotzi

EL DÍA MÁS FELIZ DE SU VIDA

En 1995, el sello español Munster Records lanzó el álbum en vivo El Vez Is Alive, que documenta su actuación en el Festival de Roskilde de 1991 en Dinamarca.

Esa actuación la recuerda como la más memorable de toda su carrera, porque fue el día en que David Bowie lo vio en directo y lo felicitó en el escenario frente a miles de personas:

“Siempre he sido fan de David Bowie, y en ese festival, salió y dijo frente a 20 mil personas: ¡Muchas gracias a El Vez, estuvo fantástico”.

Gossip Parquet Courts: “El rock está más vivo que nunca”

EL VEZ EN EL SIGLO 21

En 2004 López se mudó de Los Ángeles a Seattle, atraído por la ecléctica escena artística y teatral de la ciudad. Allí comenzó a actuar como El Vez con regularidad en el Teatro ZinZanni, un teatro con cena de temática circense.

Ese mismo año, que fue de elecciones presidenciales en los Estados Unidos, el artista se embarcó en una gira llamada "El Vez for Prez", animando a los fanáticos a votar por él como candidato por escrito.

A mediados de la década de los dosmiles, El Vez había realizado giras por Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia, y actuado como telonero para artistas tan famosos como David Bowie, Carlos Santana y los B-52.

Después de más de treinta años interpretando a este personaje, Robert reflexiona:

“Pues… Ya tengo 51 años, ya no tengo cabello”. Recuerda que su máximo ídolo también pasó por una crisis y agrega: “Necesito moverme más, tener más actividad”.

Foto: Federico Xolocotzi

Aún así, hay que decir que cuando hablamos de El Vez, nos referimos sólo a uno de todos los proyectos que este artista ha compaginado a lo largo de todo este tiempo, primero con bandas como The Zeros y Catholic Discipline y actualmente con proyectos con los que sigue haciendo música nueva, como The Little Richards y Bobby and the Pins, los cuales tienen tanto peso que podríamos dejarlos para hablar de ellos en otra ocasión.

Este es El Vez, un artista tan valioso arriba como abajo del escenario.

Sobre su obra, McLeod dijo alguna vez: “A pesar de su uso del humor, El Vez no puede descartarse como una broma posmoderna. Sus letras son muy políticas y pro-latinas. Al igual que Rage Against the Machine, sus canciones están plagadas de referencias a los zapatistas y otros revolucionarios mexicanos. A diferencia de la banda antes mencionada, él no golpea a la audiencia en la cabeza con polémicas didácticas y acordes monstruosos alimentados con testosterona. En su lugar, confía en el juego de palabras obvio y en la sátira social inteligente”.

Sobre sus conciertos, el periodista Neil Strauss diría que son como "un torbellino de citas pop, lleno de referencias a la música de David Bowie, José Feliciano, Patsy Cline y las bandas punk The Stooges y Public Image Ltd".

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Doble Vía Cute economy: Más que simpatía por las mascotas