El Vítor vuelve a 100 mexicanos dijieron

Lo que empezó como una parodia del programa de televisión 100 mexicanos dijeron que conducía Marco Antonio Regil se convirtió en una emisión que ahora cumple 10 años y estrena su sexta temporada, un programa que se popularizó aún más teniendo como eje a El Vítor personaje creado por Adrián Uribe y que tuvo un ligero cambio en el nombre a 100 mexicanos dijieron, así con la última palabra mal escrita.

“La primera vez que hicimos la parodia fue en Noche de estrellas conducido por Yuri, ahí nació en una cápsula con la idea de emular a Marco Antonio Regil y como gustaba tanto se hizo una encuesta y quedó ya como programa”, recordó Adrián Uribe.

“Desde hace 10 años, no hemos dejado de hacer este programa, estoy agradecido con toda la gente, es un show que divierte, te ríes y juegas en la casa. Es un show familiar”, reitera ya tomando la personalidad de El Vítor.

Producido por Guillermo del Bosque desde su primera emisión, el programa en su sexta temporada tendrá algunas variaciones, además de transmitirse los domingos, se podrá ver de lunes a viernes.

“Estoy muy contento, feliz, la gente nos escribía por redes que cuándo hacíamos emisiones nuevas, ante tantas repeticiones en poco más de tres años. Estamos contentos de estos nuevos 86 programas, en algunos participarán celebridades del entretenimiento en cuatro domingos a las 21:00 horas, con dos horas de duración y los otros 78, van a transmitirse de lunes a viernes con las propias familias participantes respondiendo las preguntas y capitaneados por una estrella. La intervención de ellos, le viene a dar una frescura, ya no van a estar de espectadores y para El Vítor le da más chispa”, explicó el productor.

QUIEREN A DOÑA LUCHA

Este mes se grabarán otras ocho emisiones, para luego en la última semana de agosto y todo septiembre completar los 86 programas. “En estos que faltan se espera muy probablemente la participación de Mara Escalante como Doña Lucha, no ha estado antes, no por dinero sino que su agenda no ha coincidido con nosotros. Porque al final de cuentas hay un tabulador y es el que nos rige, también puede ir Omar Chaparro”, detalló Guillermo del Bosque.

Tanto Adrián como Del Bosque, luego de presentar a Thuany, la chica brasileña que auxiliará a El Vitor, comentaron que confían que les va a ir muy bien. “El programa ya tiene un nicho y estamos convencidos que va a ser bien aceptado, porque con las 86 emisiones nuevas, sumaremos poco más de 220. Estamos felices de estrenar”.

La sexta temporada de 100 mexicanos dijieron se estrena hoy a las 21:00 horas por el canal Las Estrellas. Tendrá como invitados a Gabriel Soto, Irina Baeva, Claudia Martin, Juan José Origel, Atala Sarmiento Marta Figueroa y Aurora Valle.