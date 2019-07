El Vítor y Albertano ahora son millonarios en nueva temporada de Nosotros los guapos

Ahora el Vítor ( Adrián Uribe) y Albertano (Ariel Miramontes) son millonarios, los custodia Natasha, una guarura de tiempo completo que interpreta Vanessa Bauche en la nueva temporada de la comedia Nosotros los guapos que se estrena el próximo domingo por Las estrellas.

Transformados de pies a cabeza con mansión, ropa de lujo y autos último modelo se verá a los amigos en la tercera y cuarta temporada de esta serie que produce Memo del Bosque.

Ariel, quien se esfuerza por no hablar como Albertano, aunque de repente se le sale una que otra palabra o el tono de voz de su personaje, compartió algunas de las novedades que se verán en el programa en el que también actúan Carmen Salinas y Manuel Flaco Ibañez.

“Viviremos y disfrutaremos de todas las comodidades como los nuevos millonarios que somos. Ah, pero eso sí, mi perfume El Forever Wisconsin, es un producto que no voy a dejar de usar, y pues; si nos compraremos ropa de marca, carros, helicóptero privado y viajaremos al extranjero como a Las Vegas a probar suerte en el juego de azar. Ya no te cuento más, porque el chiste es que el televidente la vea para que corrobore lo divertido del programa de cómo quedó cada uno de los episodios”.

También adelantó Ariel Miramontes que la actriz Vanessa Bauche, hará el personaje de Natasha, su nueva guarura, quien los cuidará las 24 horas del día. “La idea del productor Guillermo del Bosque es que se renovaran los personajes como el de Wendy Braga y el de Mallinaly Marín, quienes eran las asistentes en el quehacer de la dueña de la casa de huéspedes en la que vivíamos”.

Se le preguntó al actor que le representa el que Albertano contagie a sus seguidores y se expresen como él.

“Yo no cree ese lenguaje, yo lo copié del lenguaje que existe en el foclore urbano, en las calles de la Ciudad de México. Es esto por lo que la gente se siente identificada y así hablan como yo, porque si te das cuenta así habla El Vítor, el panadero, el barrendero, los primos y demás familiares”.

Ariel Miramontes con una racha laboral imparable desde María de todos los Ángeles al lado de Mara Escalante, dice que no sabe definir el momento profesional en el que se encuentra.

“ Yo, la verdad trato de hacer lo que me gusta que es actuar y vivir de lo que me gusta y en el camino siempre se va aprendiendo. Obviamente, si aprendes, creces. Yo desde que empecé hasta ahora sí me siento como en otro nivel, ya no soy región 4, por todo lo que he aprendido, por mis experiencias por todos los programas en los que he estado”.

Pero para él, al menos por ahora Hollywood no es una opción. “Soy honesto, no es un mercado que me llame mucho la atención. Sin embargo, cuando me han invitado a hacer obras de teatro en Estados Unidos, pues voy y la gente reacciona bien con los latinos. Yo no tenga ganas del sueño americano y hacerme un artista de Hollywood, no es algo que me llame la atención. Y si otros se interesan es porque la Meca del Cine de Estados Unidos, es como un destino para todos los artistas que quieren hacer trayectoria allá, aparte el cine no es algo que me haya llamado la atención, sino me hubiera enfocado más en películas como Adrián y Omar Chaparro”.

Sobre su relación con Adrián Uribe señala que lo admira por lo meticuloso que es como artista.

"Le gusta todo a la perfección como a Eugenio Derbez, con quien trabajé en su momento. Es meticuloso, muy perfeccionista, le gusta que las cosas le salgan bien. Incluso es algo que le he aprendido. Siempre que trabajas con un comediante a la altura de Adrián Uribe, de Mara Escalante, El Costeño, Adal Ramones, observas y aprendes, por algo han llegado al lugar que tienen”.

“Con Adrián me río mucho de su forma de actuar, por eso luego paramos las escenas, su actuación me provoca mucha risa”, concluyó.