Elenco de Médicos pide mantener cuarentena en casa

Los protagonistas y elenco de la telenovela mexicana Médicos, Línea de Vida, realizaron una transmisión en vivo con sus seguidores a través de Instagram para invitar al público a quedarse en sus casas y mantener la cuarentena por el Covid-19.

Daniel Arenas, Livia Brito, Rodolfo Salas, Grettell Valdés, Federico Ayos, Dalilah Polanco, Érika de la Rosa, Mauricio Henao, Isabel Burr, Lorena García, cada uno desde su cuenta personal, pidió a sus fans seguir las indicaciones de cuidado individual, como lavarse las manos y usar gel antibacterial.

Todo el elenco se comunicó en vivo desde sus hogares, salvo Palmeira Cruz. La actriz se encontraba al aire libre, con un cubrebocas en el cuello, comentó que el proyecto televisivo en el que participa actualmente no fue detenido ante la contingencia, y denunció que la producción había tratado la situación como si se tratara de “una simple gripa”.

Ver esta publicación en Instagram Mañana viernes 27 de marzo a partir de las: 5:00 PM LA 6:00 PM México 7:00 PM Colombia 8:00 PM República Dominicana 8:00 PM Miami 8:00 PM NY Haremos un instagram live cada uno desde nuestras casas porque tenemos una petición muy importante para ustedes. Esperemos contar con tu apoyo. Gracias!!! @danarenas @rodolfosalas03 @scarlet_gruber @federicoayos @loregarciae @grettellv @mauriciohenao_ @isabelburr @palmeiracruz @carlosdelamota @liviabritopes @polancodalilah Una publicación compartida por ERIKA DE LA ROSA (@erikadlarosaactriz) el 26 de Mar de 2020 a las 7:05 PDT

“Yo nada más quiero hablar por las personas que en su empresa, en sus trabajos no les permitieron faltar, descansar. Hace unos días apenas me dieron a mí el cubrebocas, hace unos días apenas nos dieron gel antibacterial y todo eso; nos lo dieron porque nosotros lo exigimos”, dijo la actriz, mientras esperaba entrar a su llamado de trabajo.

“Si en su empresa, trabajo, no les están dando lo necesario, si se lo están tomando como una simple gripa, que eso fue lo que nos dijeron a nosotros, sólo quiero pedirles que ustedes lo exijan y que tomen las medidas adecuadas, porque no es una simple gripa, es en serio, y que se queden en casa por todos los que no nos podemos quedar en casa”.

La actriz comentó que cuando comenzó la contingencia “yo ya estaba en Veracruz grabando esta serie. La empresa, la productora, decidió que no íbamos a parar, entonces no está en mis manos más que estarme limpiando las manos. Como actores no podemos cuidarnos durante una escena, no podemos ponernos un cubrebocas”, destacó.

Palmeira Cruz lamentó la situación, pues aseguró que en caso de contraer el Covid-19 tendría que estar alejada de sus seres queridos, con quienes no ha tenido un encuentro personal desde hace semanas.

“Apenas caí en cuenta que hace un mes que no veo a mi familia y amigos, y si yo regreso a México y tengo coronavirus, no va a ser un mes (sin que los vea) va a ser dos meses, mucho más tiempo”, dijo.

Grettell Valdés sigue en shock

Por su parte, Grettell Valdés compartió también cómo ha sido su experiencia frente a esta contingencia, pues su hijo fue diagnosticado con este virus tras pasar unos días con su padre, el conductor Patricio Borguetti.

“Para mí no ha sido nada sencillo, como bien saben, yo he tenido que estar lejos de mi hijo porque le dio positivo su papá y a la pareja de su papá (la conductora Odalys Ramírez). Caes en shock, crees que no va a pasar tan pronto y que no va a llegar así y mucho menos a tu familia que esta cerquita de ti”, refirió.

La actriz dijo que ha sido difícil para ella, pues cuando su hijo dio positivo “tuve la responsabilidad de alejarme de mi hijo porque al traerlo conmigo, podía contagiarme a mí, a la gente que está conmigo y así se sigue preparando (este virus)”, expresó.

Durante el en vivo que el elenco de Médicos, en línea ofrecieron, el protagonista Daniel Arenas invitó a sus amigas Ana Brenda Contreras y Maite Perroni a unirse a la conexión, donde ambas insistieron al público a mantenerse resguardados en sus hogares para salvaguardar a todo el mundo.