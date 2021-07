Elizabeth Olsen le hizo una petición a Disney que definió su personaje en WandaVision

Elizabeth Olsen hizo historia el día de hoy al convertirse en la primera actriz de Marvel nominada a un Emmy por su papel en la miniserie de Disney+ WandaVision.

La Academia de la Televisión de Estados Unidos nominó a Olsen gracias a su interpretación de Wanda, personaje que por petición de la artista tuvo un giro que lo definió por completo.

Y es que el Universo Marvel siempre ha impreso su sello característico a cada uno de los personajes cambiando el diseño de vestuario para hacerlo más llamativo, sin embargo, Olsen quiso hacer todo lo contrario trayendo de regreso el look original de Scarlet Witch.

Foto: Marvel Comics

En entrevista para Vanity Fair, la actriz reveló que luchó con la producción para conseguir que por lo menos en uno de los episodios el traje de la famosa bruja fuera lo más parecido al de la historieta: sin escotes ni detalles llamativos.

“¡Estaba tan emocionada! En el episodio de Halloween les insistí en que hiciéramos eso pues era nuestra mejor oportunidad para hacerle un 'guiño' al personaje original".

Fue así que gracias a la intervención de Elizabeth, su personaje pudo portar el popular disfraz caracterizado por llevar una capa y diadema roja.

Foto: Marvel Studios

Escote incómodo

Y es que desde su debut en Age of Ultron, el traje de la Bruja Escarlata se había mantenido alejado del diseño original, decisión que pudo deberse a que los derechos de los X-Men seguían bajo la posesión de Fox, por lo que Marvel no quería verse en problemas pero luego que los derechos estuvieron de vuelta en Marvel Studios, ya no había razón por la que no se permitieran hacer un cambio.

Foto: Marvel Studios

Incluso la artista había señalado en varias ocasiones lo incómodo que era usar el traje actual de la superheroína, haciendo hincapié en que el detalle del escote no era de su agrado, sobretodo porque sus demás compañeras no tenían el mismo problema.

"Para mí solo sería un corsé sin escote. Me gustan los corsés, pero me gustaría que fuera más alto. Todas tienen cosas para cubrirse: Tessa Thompson lo tiene y Scarlett también. Es gracioso porque a veces miro alrededor y pienso ‘Wow, soy la única con escote’. Es una broma constante que hago pues tampoco han hecho nada por hacer un cambio en mi traje de superheroína".

Tessa Thompson como Valkirye y Scarlett Johanson como Black Widow. / Fotos: Marvel Studios

Pese a estos inconvenientes, la artista logró destacar gracias a su carisma y dedicación al personaje que traspasó la pantalla y conquistó a sus seguidores.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Además de Olsen, su compañero de reparto Paul Bettany también fue nominado como Mejor Actor por WandaVision, haciendo que Marvel ahora también sea reconocido no solo en el cine sino en la televisión.