Elizabeth Sankey explora junto a otras madres la depresión post parto en Witches

Tras haber experimentado un episodio de depresión postparto, que la llevó a ser recluida en un hospital psiquiátrico, la cineasta Elizabeth Sankey comenzó a sentirse cómoda hablando abiertamente sobre este padecimiento.

Una vez en ese lugar seguro la británica decidió llevar su testimonio a la pantalla, a través del documental “Witches”, donde explora la conexión entre la maternidad y la manera en que se ha representado a las brujas en la cultura pop.

A través de su voz y de las historias de algunas mujeres que estuvieron con ella en la clínica, así como de algunas que conoció a través de grupos de ayuda en redes sociales, aborda este tema que sigue siendo tabú para la sociedad.

“Todas ellas fueron muy abiertas conmigo sobre lo que habían experimentado, y a cualquier cosa que les decía, respondían de manera amable y solidaria, no me juzgaban. Eso fue muy tranquilizante y de gran ayuda, me dio la oportunidad de ser honesta con lo que estaba pasando”, declaró.

Antes de colocarse frente a la cámara, comenzó a postear sobre su situación en redes sociales, y si bien no es una persona que suela hablar abiertamente sobre su vida privada, en ese momento se sentía desesperada por recibir ayuda.

Hoy está al tanto que varias personas conocen su lado oscuro y las cosas que pensaba sobre su hijo, pero tras realizar el documental comprendió que no todas las madres deben ser perfectas

“Ver estas películas me llevó a darme cuenta que soy una madre embrujada, lo que sea que eso signifique. Eso me hizo percatarme de que no hay una manera específica de ser una mujer o una madre en este mundo, y eso es realmente liberador”.

Su esposo la acompaña

Jeremy Warmsley, su esposo y padre de su hijo, colabora con ella en este proyecto en la parte de la banda sonora. Para ella fue muy grato contar con su participación, pues su mancuerna profesional data de tiempo atrás.

“Hemos trabajado mucho juntos, estuvimos en una banda llamada Summer Camp durante mucho tiempo, y es algo que nos viene de manera natural. Conocemos mucha gente que no podría trabajar con su pareja, pero con nosotros hay algo que realmente funciona”.

Jeremy tiene una breve aparición en el documental, pero Elizabeth considera que su labor tras bambalinas fue un gran apoyo para ella.

“Su aporte está ahí a nivel creativo, trabajó en esta película conmigo desde el inicio, tenía ideas y obviamente su banda sonora. Fue una forma hermosa de contar nuestra historia, juntos, a través de su música”.

Después de “Witches”, cinta que está disponible en Mubi a partir del 22 de noviembre, le gustaría hacer una película de ficción sobre este tema, pues se ha dado cuenta que hay un gran apetito por ver historias así en cine.