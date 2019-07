Ella es Elyfer Torres, la nueva Betty la fea en NY

Elyfer Torres nunca pensó convertirse en Betty la fea, pero el tiempo y su trabajo actoral la llevó a quedarse con este papel y protagonizar la versión actual de esta historia, ahora ubicada en la ciudad de Nueva York y en medio de un mundo lleno de tecnología y otros medios de comunicación.

La mexicana protagoniza Betty en NY, producción de Telemundo que se transmite diariamente por Canal Nu9ve a las 22:30 horas. Junto a Erick Elías, la actriz reinterpreta esta historia con nuevos retos como “la tecnología, las redes sociales, donde el bullying es diferente, muy de estos tiempos”, explica la actriz durante una visita a las instalaciones de El Sol de México.

A casi 20 años del estreno de Yo soy Betty, la fea, historia original de Colombia creada por Fernando Gaitán y estelarizada por Ana María Orozco, Elyfer Torres nota algunas diferencias de esta versión.

“Busqué hacer una mujer orgánica de verdad, no algo caricaturizado, sino darle el respeto que se merece porque Betty es una mujer súper inteligente. Y lo que nos enseña esa historia es que lo que verdaderamente importa no es tu género, cómo te veas, o de dónde vengas, sino tu preparación y tus capacidades”, explica la protagonista de la historia.

Para dar vida a este personaje que también interpretó Angélica Vale en La fea más bella, Elyfer Torres contendió frente alrededor de 300 actrices. “Fue un proceso de casting muy largo, alrededor de cuatro o cinco meses. Tuve que hacer cinco pruebas, tres de video y dos presenciales”, recuerda.

Pero así como Betty, Elyfer ha tenido que enfrentar el rechazo. La actriz confiesa que en más de una ocasión fue discriminada por su apariencia física, cuando buscaba papeles en canales de televisión de paga para jóvenes: “Hice castings para muchas cosas y nunca me llamaban de vuelta y cuando uno ve su programación se da cuenta que toda es gente blanca”.

“No se trata de que una no esté preparada lo suficiente, se trata meramente de algo como ‘es que es morena o tiene el cabello chino; mejor no la llamemos’. Y es muy loco porque los personajes en la televisión de Latinoamérica no tienen personajes morenos”, dijo.

Sin embargo, para la actriz esta discriminación es sólo un reto que se propone vencer a través de su trabajo actoral. “Hubo un momento donde me sentía que nunca iba a ser la guapa de las novelas o las series, pero no quiero serlo. Lo que quiero es comunicar sentimientos y verdades a través de la ficción. Cuando entendí y acepté eso cambiaron las cosas. Fue cuando me llegó el personaje de Betty y dije ‘¡Ah! ¿Soy fea? Pues entonces voy a ser la más fea de todas’ y aquí está, triunfando como fea”, dice entre risas.

Además de Elyfer Torres y Erick Elías, el elenco de Betty en NY lo componen también Héctor Suárez Gomís, Sabrina Seara, Aarón Díaz, Amaranta Ruiz, Mauricio Garza, Sheyla Tadeo y César Bono.