Ella es la actriz que encaró a la secta Nxivm

Antes de que todo el mundo se conmocionara con la historia de la secta NXVIM, liderada por Keith Raniere, la aristocrata Katherine Oxenberg, la actriz proveniente de la familia real de Yugoslavia, trabajaba día y noche para desenmascarar los delitos que estaban detrás de lo que solo aparentaba ser una organización piramidal de autoayuda.

“No me gusta hablar de mi vida privada”, dice tajante a los medios, sin embargo es algo que tuvo que hacer, después de que su hija India Oxenberg hubiese sido reclutada por el grupo, tras haber asistido con su madre a una plática introductoria de NXIVM.

“Cuando me di cuenta de que la vida de mi hija estaba en peligro, que podría haber estado participando en actividades criminales, que podría ir a dar a la cárcel porque estaba trabajando con un psicópata y que ella también estaba siendo explotada, yo decidí que tenía que contar la historia a los medios porque nadie estaba poniendo atención a eso”, asegura Katherine.

La decisión asegura, fue muy dolorosa, “pero si no lo hubiera hecho, ella probablemente no hubiera salido de ahí e hubiera pasado décadas en la cárcel como muchas otras”; relata Oxenberg desde el telefono.

Así, con The New York Times su primer acercamiento con los medios de comunicación en el 2017 y un año más tarde acusado por explotación sexual y trabajos forzados, Keith Raniere fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, para después ser deportado a Estados Unidos, y el 19 de junio del 2019, fue declarado culpable.

Pero su relación con el país no estaba únicamente basado en un escondite, en México personalidades como Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, la hija del expresidente Vicente Fox, Ana Christina Fox, Rosa Laura Junco, hija del fundador del diario Reforma, la empresaria Loreta Garza Dávila, entre otros.

“Creo que los mexicanos de la compañía eran quienes financiaban gran parte del dinero, tenían una red muy importante de personas ricas, yo fui amenazada por el partido legal de NXIVM México, acusándome de extorsión, básicamente intimidándome”, explica.

Katherine describe NXIVM como un culto. “Es un sistema totalitario en el que nadie tiene permitido cuestionar al líder, al inicio comienzan a hacer que hables y expreses todo lo que no aceptas de ti, para después poder chantajearte, primero te dicen lo maravilloso que eres y después te comienzan a decir todo lo malo que tienes y que solo ellos pueden ayudarte para crear un sistema de dependencia, te presentan a gente muy bien educada y muy bien formada que creen en este culto para decirte que van a impulsar tus habilidades criticas, tus capacidades para tener más dinero, mientras que lo que hacen es anular cualquier capacidad crítica”.

La actriz además escribió un libro en el 2018 llamado Captive, en el que narra cómo salvo a su hija del culto, con la intensión de que ninguna otra mujer pase por lo mismo.

“Rompe mi corazón, no sé por qué las mujeres siempre tienden a ser explotadas sexualmente, pero es verdad que cuando hablamos de tráfico sexual, desafortunadamente son las mujeres las que encabezan las estadísticas”.

India Oxenberg, nieta de la princesa Isabel de Yugoslavia, logró desprenderse de la secta a tiempo, y en la actualidad está comprometida con Patrick D'Ignazio, un chef italiano.

La historia de las Oxenberg, será parte de la serie de televisión E! True Hollywood Story, siendo NXIVM: Self Help or Sex Cult? el primer episodio que se estrenará en 2020 por el canal E! Entreteinment, en el que Katherine fue entrevistada para contar su experiencia.