Ella es Mariana, el primer amor de Luis Miguel

Tras el estreno de Netflix de Luis Miguel, volvió la polémica de las parejas de El Sol, entre ellas el de la fotógrafa Mariana Yazbek, su primer romance.



Cuando comenzaron su relación, Mariana Yazbek era tres años mayor que Luis Miguel, pues tenía 21 años y él 18, sin embargo esta relación fue fugaz pues duró muy poco.

A pesar de ello Mariana indicó que recuerda con cariño a Luis Miguel, y que no tiene problemas de hablar de lo que fue su relación.

@lopezdoriga muchas gracias por la invitación. Promoviendo la Expo fotográfica del 25 aniversario de la escuela Activa de fotografía. En Cuernavaca Una publicación compartida por Chino Lemus 📷 (@chinolemus) el Mar 22, 2018 at 2:55 PDT

Principalmente el rompimiento de Yazbek y Luis Miguel se debió al acoso de la prensa, las intrigas de algunos periodistas, y lidiar con los paparazzis que constantemente estaban detrás de El Sol.

Cabe resaltar que Yazbek fue una de las modelos que apareció en el video de Luis Miguel “Cuando calienta el sol”. En una entrevista para el programa “De Primera Mano”, la fotógrafa dijo sentirse muy incómoda al salir en esta grabación.

Foto: Cuartoscuro

“Me pidieron hacer la producción, yo hice el casting, encontré las locaciones, no se bien de donde salió, pero me pidió que saliera en el video, y le dije que no, pues la verdad me daba muchísima pena porque yo no me siento muy cómoda ahí, como podrás ver”.

Explicó que ella estaba en la producción de “cuando calienta el sol” porque su hermano estaba haciendo la fotografía junto con Pedro Torres.