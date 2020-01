Ellos son los ganadores de los Critics' Choice Awards 2020

El irlandés: el favorito de hoy en los Critics' Choice Awards

Adolfo López | El Sol de México

La temporada de premios continúa con su entrega de galardones. Este domingo toca el turno de reconocer lo mejor del cine y la televisión por parte de la crítica, con la entrega número 25 de los Critics' Choice Awards y la décima edición de los Critics' Choice Television Awards.

En cine, la cinta El irlandés de Martin Scorsese arranca como la favorita. La apuesta de Netflix cuenta con 14 nominaciones, entre ellas la de Mejor Película y Mejor Director. Robert De Niro aspira por el premio de Mejor Actor, donde se medirá con Joaquin Phoenix por su trabajo como Arthur Fleck en Guasón, quien ganó el Globo de Oro la semana pasada.

Este año, Rodrigo Prieto representará el talento mexicano. El director de fotografía nacido en la Ciudad de México está nominado en la categoría de Mejor Cinematografía por su trabajo en la cinta de Martin Scorsese, director con el que trabajó en el filme Silencio en 2016 y que le valió su segunda nominación al Oscar.

Había una vez en… Hollywood, de Quentin Tarantino, es la segunda película con más nominaciones, aspirando a 12. El filme protagonizado por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie se llevó la el Globo de Oro a la Mejor Película Musical o Comedia y representa una gran competencia a la cinta de Martin Scorsese.

En la parte de televisión, la producción de Netflix Así nos ven, aspira por seis premios, incluida la categoría Mejor Serie Limitada. Le siguen con cinco menciones la sitcom canadiense Schitt$ Creek, creada y protagonizada por Eugene Levy para CBC; así como la producción de NBC This is us.

