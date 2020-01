Ellos son los ganadores de los Grammy 2020

Comienzan a entregar los Grammy

EFE

Rosalía, Alejandro Sanz y Marc Anthony son algunos de los artistas latinos vencedores en la 62 edición de los Grammy, que se está celebrando hoy en Los Ángeles.

Debido a la gran cantidad de categorías que reconocen cada año los Grammy, la Academia de la Grabación divide su ceremonia en dos partes: una gala previa, que no se televisa y donde se entregan por la mañana la mayoría de galardones; y la gran ceremonia, que tiene lugar en la tarde y que anuncia los premios más populares ya ante las cámaras.

De esta forma, las categorías que reconocen a la música latina se dieron a conocer en la gala previa

Así, Rosalía se anotó el primer Grammy de su trayectoria al llevarse el gramófono dorado al mejor disco latino de rock, urbano o alternativo por su álbum "El mal querer".

Aquí los ganadores:

Mejor álbum de pop latino

Alejandro Sanz – #ELDISCO

Mejor álbum de música góspel de raíz

Gloria Gaynor – Testimony

Mejor álbum de música cristiana contemporánea

for KING & COUNTRY – Burn the Ships

Mejor álbum de música góspel

Kirk Franklin – Long Live Love

Mejor interpretación o canción de música cristiana contemporánea

for KING & COUNRY and Dolly Parton – “God Only Knows”

Mejor interpretación o canción góspel

Kirk Franklin – “Love Theory”

Mejor álbum de música country

Tanya Tucker – While I’m Livin’

Mejor canción country

Tanya Tucker – “Bring My Flowers Now”

Mejor interpretación de country solista

Willie Nelson – “Ride Me Back Home”

Mejor álbum latino de jazz

Chick Corea & the Spanish Heart Band – Antidote

Mejor álbum jazz conjunto

Brian Lynch Big Band – The Omni-american Book Club

Mejor álbum de jazz instrumental

Brad Mehldau – Finding Gabriel

Mejor álbum de jazz vocal

Esperanza Spalding – 12 Little Spells

Mejor solo de jazz instrumental

Randy Brecker – “Sozinho”

Mejor arreglo instrumental con acompañamiento vocal

Jacob Collier Featuring Jules Buckley, Take 6 & Metropole Orkest – “All Night Long”

Mejor arreglo instrumental

Jacob Collier – “Moon River”

Mejor composición instrumental

John Williams – “Star Wars: Galaxy’s Edge Symphonic Suite”

Mejor álbum de pop instrumental

Rodrigo y Gabriela – Mettavolution

Mejor álbum de música dance/electrónica

The Chemical Brothers – No Geography

Mejor grabación dance

The Chemical Brothers – “Got to Keep On”

Mejor álbum de spoken word (incluye poesía, audiolibros y narración de historias)

Michelle Obama – Becoming

Mejor álbum de música para niños

Jon Samson – Ageless Songs For the Child Archetype

Mejor álbum de reggae

Koffee – Rapture

Mejor álbum de música de raíz regional

Ranky Tanky – Good Time

Mejor álbum de folk

Patty Griffin – Patty Griffin

Mejor álbum de blues contemporáneo

Gary Clark Jr. – This Land

Mejor álbum de blues tradicional

Delbert McClinton & Self-made Men – Tall, Dark & Handsome

Mejor álbum de bluegrass

Michael Cleveland – Tall Fiddler

Mejor álbum de new age

Peter Kater – Wings

Mejor video musical de formato largo

Beyoncé – Homecoming

Mejor videoclip

Lil Nas X & Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Official Movie)”

Mejor álbum con sonido envolvente

Anita Brevik, Trondheimsolistene & Nidarosdomens Jentekor – Lux

Mejor grabación remezclada, no clásica

Madonna – “I Rise (Tracy Young’s Pride Intro Radio Remix)”

Mejor arreglo para álbum, no clásica

Billie Eilish – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Mejor álbum histórico

Pete Seeger – Pete Seeger: The Smithsonian Folkways Collection

Mejores notas de un álbum

Stax ’68: A Memphis Story – Steve Greenberg

Mejor presentación en caja o edición especial limitada

Various Artists – Woodstock: Back to the Garden – The Definitive 50th Anniversary

Mejor diseño de embalaje

Chris Cornell – Chris Cornell

Mejor canción escrita para una película, televisión u otro medio visual

Lady Gaga – “I’ll Never Love Again (Film Version)”

Mejor álbum de banda sonora para medio visual

Hildur Guðnadóttir – Chernobyl

Mejor recopilación de banda sonora para película, televisión u otro medio visual

Lady Gaga & Bradley Cooper – A Star Is Born