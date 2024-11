Elsa y Elmar se corona en el Palacio de los Deportes

Libre y segura de sí misma, Elsa y Elmar se puso la corona de “reini” durante su primera vez en el Palacio de los Deportes, en el que imperó la buena vibra, el amor y el deseo. Una noche que, según la misma cantante colombiana fue la más grande de su vida hasta ahora, producto de arrojo ciego por cumplir sus sueños, para los cuales su público capitalino ha sido muy importante desde sus primeros shows en nuestro país hace 10 años.

“Hay una ciudad de un país que me lo ha dado todo. Y yo y Colombia nos seguimos amando, pero a la Ciudad de México le debo todo. Ustedes me lo han dado todo. Aún recuerdo cuando llegué aquí, huyendo. Yo llegué aquí con cuatro maletas, pero sabía que había algo para mí. Y mírenos, todos ustedes eran para mí y yo para ustedes”, dijo la cantante a las más cerca de 12 mil personas, la mayoría mujeres y adolescentes, que se dieron cita para verla, la mayoría portando coronas, ya fuera de luces, flores o cartón.

Con gran sentimiento y bajo una avalancha de gritos de emoción, la cantante comenzó su concierto, marcado por una estética digital, como si el mundo de las redes sociales hubiese tomado forma física en el escenario, con la canción “Visto”, que habla de uno del lo terrible que se siente cuando le escribes un mensaje a alguien a un ser amado, pero no da una respuesta nunca más: “Cuando me dejaste en visto/ yo todavía no estaba listo./ Todo lo que había previsto/ y en tus planes ya no existo”.

Luego Elsa cantó “Drogada de emociones”, “A ella”, “Sé xq sé”, “Policarpa” y “Vuelve”. Todas coreadas con fuerza, por los fans que no se sentaron ni un momento y que estallaron en ánimos, mientras la artista se veía alegre, rodeada por una docena de pantallas donde constantemente aparecía un avatar muy curioso de ella misma y cuando la enfocaban las cámaras aparecía con filtros que la hacían ver aún más coqueta.

Después, la cantante interpretó “Vuelve” y “; “Corazones negros”, ambas en con una inmersiva fusión entre Trap y Pop. Fue ahí que el concierto bajó su intensidad para volverse acústico, un tanto melancólico y Elsa se sentó al borde del escenario que tenía forma de “T”, donde alguien le aventó su respectivo Dr. Simi, caracterizado con trencitas y maquillaje.

Entonces, como una reina como una reina se dispuso a tocar ella sola, primero con una guitarra eléctrica y luego una acústica. ¿Cuáles fueron esas canciones?: “Planeando el tiempo”, “Palabras y miradas”, “Segura de todo”, “A tu ladito” y una sorpresa para todos los presentes un muy sentido cover de “Un montón de estrellas”, aquella canción que hiciera famosa el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa.

Fue después que el público se emocionó con la colaboración de Daniel Zepeda, integrante del dueto Daniel me Estás Matando. Éste, con los bongós acompañó a Elsa con el bolero de “Grecia”, una hermosa y desesperada declaración de amor. Un momento más que sólo pudo mejorar con la aparición de otro invitado, el argentino Mateo Sujatovich y su proyecto Conociendo Rusia, con quien cantó “Pelo Suelto” en la que se preguntan sobre que puede ser un futuro en pareja.

Tras decirse agradecida una vez más y que estaba contenta de que todas las “reinis” se pudieran sentir en “su lugar seguro” y libres de poder descubrir y mostrar sus sentimientos, la cantante cantó varios otros éxitos, como “Atravesao”, “Gigante” y “Gracias”, esta última canción la cantó como queriendo llorar, sin dar crédito de ver sus sueños cumplirse. Luego cantó “Querer así”, “Palacio” y “Ke mal”.

En el cierre del concierto la colombiana mostró una gran intensidad, con canciones que hicieron explotar en confeti, diamantina y luces, entre “Entre las piernas”, que llenó el recinto de una cálida y poderosa hermandad femenina; “Eres diamante” y “Lento violento”.