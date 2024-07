Elton John abre el armario para subastar su icónica ropa por una buena causa

Elton John, ídolo británico del pop, anunció en sus redes sociales la “Reventa de Rocket Man”, se trata de una venta de varias piezas de su armario para que sus fans compren ropa, calzado y accesorios, todo por una buena causa.

A través de la plataforma de subastas eBay, Elton destinará las ganancias recuperadas serán enviadas a la Fundación Elton John contra el SIDA.

Entre los artículos que el cantante de “Crocodile Rock” pondrá a la venta están algunos de sus firmas favoritas de moda como Gucci, Saint Laurent y Versace.

"Este Mes del Orgullo, me emociona compartir mi tesoro de Atlanta en eBay, con la esperanza de que estos artículos te inspiren a expresar tu espíritu único y te traigan tanta alegría como me han traído a mí", expresó en un video.

Aunque muchas piezas serán de marcas exclusivas, también habrá otras como gorras, playeras de conciertos y piezas donadas por otros artistas y por supuesto, más accesibles en cuanto a los costos.

¿Cuándo surgió la Fundación Elton John contra el SIDA?

La Fundación Elton John contra el SIDA se fundó en 1992 por la estrella ícono mundial.

Sus esfuerzos están enfocados en ayudar sobre todo a las personas de la comunidad LGBTQI+ que durante décadas se han visto afectadas por la enfermedad.

El presidente de Estados Unidos Joe Biden, rindió homenaje el viernes pasado a los pioneros de la causa LGTBQ+ junto a la leyenda de la música británica Elton John, que interpretó sus éxitos durante la inauguración de un sitio histórico en Nueva York para conmemorar los "disturbios de Stonewall" de 1969.

El músico, de 77 años, dedicó el clásico "Don't Let the Sun Go Down on Me" a su amigo Larry Kramer, uno de los cofundadores de la organización Act Up, y a "todas las personas LGTBQ+ que nos han precedido y han allanado el camino para que estemos aquí hoy", expresó.

Con información de AFP