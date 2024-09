Elton John se recupera de una infección ocular grave que le ha dejado la vista limitada

Elton John reveló este martes que se está recuperando de una infección ocular grave sufrida este verano y que le ha dejado la "vista limitada en un ojo", aunque anticipó que podrá recuperarla de nuevo a medida que pase el tiempo.

"Estoy curándome, pero es un proceso extremadamente lento y llevará un tiempo que la vista vuelva al ojo impactado", dijo el cantante británico de 77 años en una publicación en su cuenta de Instagram, en la que expresa su agradecimiento a se equipo médico y familia por cuidarlo.

"He estado pasando en calma el verano convaleciente en casa, y me siento positivo respecto el progreso que he hecho en mi curación y mi recuperación hasta ahora", agregó el autor de 'Your Song', que recibió numerosos comentarios de celebridades deseándole que se mejore.

John, que ahora antepone la familia y el activismo a la música, acompañó el 28 de junio al presidente estadounidense Joe Biden en Nueva York para conmemorar el 55 aniversario de los 'disturbios de Stonewall', que iniciaron el movimiento por los derechos del colectivo LGBT.

En cuanto a su salud, sufrió en agosto de 2023 una caída en su casa del sur de Francia por la que tuvo que ser ingresado brevemente, y antes de eso tuvo una caída más estrepitosa en 2021, que conllevó una cirugía.

El músico y ganador de cinco premios Grammy se embarcó en los últimos años en la gira de despedida de su carrera de 50 años que culminó con un concierto final en Estocolmo, Suecia, en junio de 2023, tras unas 300 citas interrumpidas por la pandemia de covid-19 en 2020.

Los últimos conciertos de la gira 'Farewell Yellow Brick Road', que iban a ser en 2021, fueron pospuestos a 2023 después de la caída de aquel año, que afectó a su cadera y le exigió una cirugía y un tratamiento intensivo para recuperar totalmente la movilidad.