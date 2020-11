Elvis Presley mexicano encabeza show de Las Vegas

Fue en 1982 en el musical José El Soñador cuando recreó por primera vez a Elvis Presley. La temporada de aquella producción de Julissa se prolongó por tres años y marcó el debut de Héctor Ortiz como el Rey del Rock, personaje con el que ahora se estrenará en los conciertos por streaming, como parte del show Decades of rock, que se transmitirá mañana a las 19:00 horas desde el Teatro Interlomas, en formato híbrido, con público en el foro y vía remota a través de la plataforma E-Ticket .

Elvis Presley para Estados Unidos es lo mismo que Pedro Infante en México, asegura Héctor Ortiz. "Mi mayor satisfacción como Elvis es que lo inicié con cuatro músicos y he interpretado su obra con una filarmónica de 80 ejecutantes, mi grupo y 14 coristas. Satisfacciones muchas porque me encuentro norteamericanos y canadienses que me dicen que conocieron a Elvis en persona y al compararme con él, dicen que mi trabajo lo hago increíble y maravilloso. Yo ya estoy más que pagado con eso, no tiene valor".

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Para Decades of rock, que engloba la música de rock de las décadas 50, 60, 70, 80 y 90, tuvo que transformar su show, que es de una hora y media, "va a ser de grandes éxitos, estamos achicando y seleccionando lo mejor de su obra”, adelanta.

Son 35 años de personificar a Elvis, de quien tiene montada 200 canciones y para este show proveniente de Las Vegas, interpretará 12 temas como parte del programa en el que también va Stefan Jackson como Michael Jackson y Welcome to the rock show, en Tributo a Guns n' roses.

“He conjuntado 12 trajes réplicas de las que uso como vestuario de el Rey del Rock que me hizo Gina Vázquez. Todos me gustan mucho en los tonos rojo y el clásico en blanco, pero hay uno que lo defino como 'el elegante' y que costó mucho elaborarlo y su precio se incrementó en su momento siete mil pesos más que el resto de los atuendos”, comparte el artista.

Héctor Ortiz asegura que lo que más se le ha dificultado pulir a través de los años es la voz, "porque creo que es más importante que los movimientos de cadera, o caracterizarme físicamente, lo más importante y lo básico es la voz, es más, él murió con su voz intacta, sin cambios”.

Para Decades of rock, eligió, entre otros temas, Heartbreak hotel, Suspicious minds, Don’t be cruel y Blue suede shoes.

Celebridades El rock está de luto: fallece Tere Farfisa, fundadora de "Las Ultrasónicas"

A meses de vivir realmente en el encierro por el coronavirus ahora que estará dando su espectáculo, se siente positivo, porque “vuelvo a los escenarios en vivo y como artistas estamos buscando nuevas formas por medio de la tecnología de llegar a nuestro público y creo que el streaming llegó para quedarse”.

Decades of rock, concluye, "es un show único, diferente a lo que presentan normalmente. Aunque somos tres propuestas distintas, el espectáculo es corrido, con multimedia, todo va ligado entre los tres exponentes mexicanos que recrean a los inmortales Elvis Presley y Michael Jackson, así como a la banda Guns n' roses, con quienes el público se da cuenta que producimos música de calidad".