Ely Guerra celebrará 20 años de carrera

Ely Guerra, la luchadora, la independiente, la mujer que siempre rechazó someterse a la voluntad de terceros o tocar puertas para poder cantar a cambio de favores, anunció que festejará 20 años de carrera con 11 producciones discográficas que respaldan su trayectoria y la cita será en el teatro Metropólitan el jueves 22 de marzo con su gira El Origen.



La cantautora, quien también está en el marco del festejo de sus 46 años de edad, comentó que a ella le tocó abrir muchos caminos, trazarlos y transitarlos sola, pues en ese tiempo, sin el apoyo de una disquera era muy difícil sobresalir en el mundo de la música, “Yo de plano no toqué esas puertas, ni pedí favores en disqueras, puse un estudio de grabación en mi casa donde a mi ritmo empecé a grabar mis canciones”, expresó.

“No me arrepiento de haberle dado la espalda a esa industria musical que abusó de su poder y sólo permitía rostros bellos y cuerpos bien formados, yo me siento orgullosa de lo que fui y en lo que me he convertido y estoy muy contenta cuando me preguntan en el extranjero si todas las mujeres mexicanas somos así”, expresó.

Ely, quien ha recibido múltiples premios, fue cuestionada sobre su postura con el movimiento “MeeToo” y aseguró “yo no soy feminista, eso sí, soy muy femenina, no necesito tomar un estandarte para saber mis derechos y ejercerlos, mi música no habla de movimientos ni empoderamientos a la mujer, yo sólo quiero inspirar para que sean auténticas, ellas mismas, pero no soy feminista”, recalcó.

Sobre su trabajo, aseguró que su deseo es que deje la huella correcta a las personas que la escuchan, “soy una mujer madura que al exterior quiero mostrar mi fuerza, espero que eso le sirva como ejemplo a quienes desean superarse por sus propios medios”.

Respecto a sus letras, Guerra afirmó que algunas pueden ser crudas, “mi música habla de las cosas que realmente suceden, afortunadamente mi independencia no está sujeta a los lineamientos de una industria que quiere maquillar lo que verdaderamente nos rodea”, confesó.

Pero como cualquier ser humano, asegura que al final del camino busca la paz anhelada y mantenerse alejada de los estereotipos que impone la sociedad como la belleza exterior y las modas ya que para ella es muy estresante pretender verse siempre bien para satisfacer a los demás.

Sobre su trabajo, consideró que sí puede catalogarse como generacional, pues sus primeras canciones fueron escritas cuando tenía doce años de edad, “Claro que sí, cada disco revela a una Ely Guerra que expresaba lo que vivía en ese momento, así como en algunas ocasiones cambié mi look con un afro, un rubio platinado o cuando me rapé totalmente, eso revela lo que vivía en ese momento”.

Reveló que aplaude que ahora las mujeres puedan hablar de lo que les sucede y las víctimas de acoso o abuso sexual puedan denunciar, “esto debe de servir para cambiar muchas reglas no escritas que solo generan más abuso y autoritarismo, éstas mujeres que abren su corazón son historias reales no se trata de una moda en la que todas las mujeres son víctimas sino que son testimonio de cómo se afecta la vida de muchas mujeres”.

Afirma que México poco a poco empieza a darle su lugar al sector femenino, a compartir con ellas los lugares de poder y permitirles ejercer su trabajo en puestos que antes eran inimaginables, “pero todavía queda mucho trabajo por hacer”, finalizó.









DISCOGRAFIA

Ely Guerra (1994)

Pa´Morirse de Amor (1997)

Lotofire (1999)

Sweet&Sour, Hoy y Spicy (2004)

Teatro Metropólitan en vivo (2007)

Plug & play en vivo (2008)

Hombre invisible (2009)

Invisible man (2011)

Ciclos DVD (2013)

El Origen (2014)

Sueños y Deseos EP (2016)