"Me ha formado como mujer, actriz y ser humano", Emilia Clark se despide de Game of Thrones

A unas cuantas horas del esperado gran final de una de las series más populares de los últimos tiempos Game of Thrones, Emilia Clark quien en la serie interpreta a Daenerys Targaryen, expresó en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje en el que asegura la serie contribuyó a formar a la mujer que es ahora.

“Encontrar las palabras para escribir este post me ha dejado abrumada por lo mucho que quiero decir, pero como se sienten pequeñas las palabras en comparación a este show y Dany han significado para mí.

El capítulo de la mamá de los dragones ha ocupado toda mi vida adulta. Esta mujer ha tomado todo mi corazón. He sudado en el fuego del dragón, derramado lágrimas a quienes dejaron nuestra familia antes de tiempo, y me sequé el cerebro tratando de interpretar a Khaleesi y las palabras magistrales, las acciones (y los nombres) que me dieron, justicia.

Game of Thrones me ha formado como mujer, como actriz y como ser humano. Solo desearía que mi querido padre estuviera aquí para ver qué lejos he volado.

Pero a ustedes, queridos amables y mágicos fans, les debo tanta gratitud, por su mirada fija a lo hemos hecho e hice con un personaje que ya estaba en los corazones de muchos antes de que me pusiera la peluca platino de los sueños. Sin ustedes no hay un nosotros.

Y ahora nuestra vigilia ha terminado @gameofthrones @hbo #love#motherofdragonsoverandout” escribió Clark.

El último capítulo de Game of Thrones es el número seis de la octava temporada. La serie se estrenó por primera vez el 17 de abril 2011 y su último capítulo será transmitido hoy a las 20:00hrs por HBO.

Ver esta publicación en Instagram Finding the words to write this post has left me overwhelmed with how much I want to say but how small words feel in comparison to what this show and Dany have meant to me. The mother of dragons chapter has taken up the whole of my adult life. This woman has taken up the whole of my heart. I’ve sweated in the blaze of dragon fire, shed many tears at those who left our family early, and wrung my brain dry trying to do Khaleesi and the masterful words, actions (and names) I was given, justice. Game of Thrones has shaped me as a woman, as an actor and as a human being. I just wish my darling dad was here now to see how far we’ve flown. But to you, dear kind magical fans, I owe you so much thanks, for your steady gaze at what we’ve made and what I’ve done with a character that was already in the hearts of many before I slipped on the platinum wig of dreams. Without you there is no us. And now our watch has ended. @gameofthrones @hbo #love #motherofdragonsoverandout Una publicación compartida de @ emilia_clarke el 19 May, 2019 a las 9:37 PDT