Emily en París 2: Vuelve con más glamour

La historia de Emily Cooper, una joven ejecutiva de marketing de Chicago, que es contratada para dar una perspectiva estadounidense en una empresa en París, continúa con el estreno de su segunda temporada a través de la plataforma de streaming Netflix.

A pesar de las fuertes críticas no sólo por expertos, sino por el público que en algún momento la llegó a comparar con Sex and the city, pues fue creada, escrita y producida por Darren Star, la mente maestra detrás de la exitosa serie y de Melrose place, Emily en París se convirtió en el gusto culposo de muchos, aunque su historia era “simple y conocida”, fue capaz de atrapar al espectador con las aventuras, líos amorosos y enredos que vive su protagonista encarnada por Lili Collins.

El fenómeno de Emily en París fue a consecuencia de los atinados looks que la protagonista luce en cada episodio. Foto: Cortesía Netflix

¿Qué veremos?

A diferencia de la primera temporada en la que Emily recién llegada a la capital parisina, una ciudad de costumbres muy diferentes a las estadounidenses, y sin saber nada de francés, se siente como un pez fuera del agua, en esta segunda entrega se centra más en las costumbres locales y convive más con la gente.

Cada capítulo mostrará cómo Emily, después de verse envuelta en un triángulo amoroso con su vecino, el chef Gabriel (Lucas Bravo) y su primera amiga francesa, Camille (Camille Razat), está decidida a centrarse en su trabajo, la agencia de marketing Savoir, y en ganarse la confianza y el respeto de su jefa Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu).

El glamour fue el secreto del éxito

El fenómeno de Emily en París fue a consecuencia de los atinados looks que la protagonista luce en cada episodio, creados por Patricia Field, la también estilista de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en Sex and the city.

Unas semanas previas al estreno, se anunció que se pondría a la venta la ropa de la joven soñadora, por lo que el gigante de streaming realizó una alianza con Mint group, para crear una tienda online donde estarán varios diseños que se usarán en los nuevos 10 episodios.

Emily en París 2. Foto: Cortesía Netflix

Es así como la producción ya tiene su primera colaboración de moda junto a My Beachy Side, una firma de ropa especializada en las piezas de croché, técnica a mano que consiste en tejer con una aguja de unos 20 cm de largo, fundada por Gamze Ates, amiga del productor.

Con motivo del estreno, publicó un video junto a Ashley Park, la coprotagonista, en el que aparecen bailando al ritmo de Any song.

“Hora del baile de celebración. La dedicación y la tontería de nuestro baile es real, tan real como nuestro amor por la moda y el espectáculo. Espero que todos estén obsesionados con esta temporada como nosotros”, se lee en la descripción.