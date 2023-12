Emily Roebling, la mujer que ayudó en la construcción del Puente de Brooklyn

El Puente de Brooklyn ha existido desde el 24 de mayo de 1883, uniendo dos de las ciudades más grandes del mundo. Por más de cien años ha sido un emblema del estado de Nueva York, pero poco se sabe quiénes fueron las personas que ayudaron a planificarlo y a construirlo.

Una de ellas fue Emily Roebling, que aparece en un episodio de la serie “La edad dorada” producida por HBO, como un personaje secundario en la trama, la cual retrata a la clase media y alta de Nueva York a finales del siglo XIX.

Específicamente en la serie histórica, Roebling aparece en el episodio cinco de la segunda temporada, donde es interpretada por la actriz Liz Wisan, sin embargo el argumento no ahonda en su historia ni en cómo llegó a formar parte del puente que cruza el Río Este, es por eso que a continuación te lo contamos.

¿Quién fue Emily Roebling?

Llamada inicialmente Emily Warren, fue una mujer que nació en Cold Spring, Nueva York el 23 de septiembre de 1843. Tiempo después, con estudios de historia, francés, álgebra y astronomía, algo atípico para una mujer de aquella época, Emily conoció al ingeniero Washington Roebling, especialista en la construcción de puentes, con quien se casó en 1865.

Al lado de él, ella hizo viajes a Europa en los que aprendió sobre la disciplina de la construcción. De esta manera, Emily Roebling tuvo la capacidad de involucrarse en la construcción del Puente de Brooklyn, que en aquel momento sería el más largo del mundo y que prometía ser un avance para Estados Unidos sin precedentes en todos los sentidos.

Años después del comienzo de la construcción, la ahora también Roebling asumió el cargo principal que su esposo dejó cuando enfermó del síndrome de descompresión, una misteriosa enfermedad para la época, que lo dejó sin movilidad en el cuerpo, ciego y sordomudo.

Fue allí cuando Emily se convirtió en la tercera persona al mando, luego de que su esposo quedara incapacitado y de que su suegro muriera a consecuencia de contraer tétanos por un golpe en el pie.

El proceso de construcción del puente de tardó más de 14 años, en los que la gestión y toma de decisiones de Emily fueron fundamentales para verlo terminado; la señora Roebling luchó contra el sexismo, la corrupción de los políticos, así como con la de contratistas, en una disputa en la que también lidió con la presión de la clase política, que buscó sacar a su familia del plan.

Finalmente, fue Emily Warren quien cruzó por primera vez el puente el día de su inauguración, en un recorrido en el que cargó con ella a un gallo como símbolo de progreso y prosperidad.

De acuerdo con el libro “Heroes of New York Harbor: Tales from the City’s Port”, en 1899, a los 56 años, se graduó de la carrera de derecho en la Universidad de Nueva York. En su ceremonia de graduación celebrada en el Madison Square Garden, Emily leyó su ensayo titulado “Discapacidades de una esposa”, donde propuso eliminar leyes que discriminaban a las mujeres, por ejemplo, que el patrimonio de un matrimonio perteneciera solamente al hombre.

El 28 de febrero de 1903 Emily Roebling murió a causa de cáncer de estómago, despidiéndose del mundo como una mujer que dejó su nombre grabado en la historia.