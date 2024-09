Eminem abrirá los MTV VMAs, en la USB Arena de Nueva York

Desde la USB Arena de Nueva York, Eminem será el encargado de abrir la ceremonia de los MTV Video Music Awards 2024 (VMAs), que reconocen los mejores videos musicales, artistas y canciones lanzadas en el último año.

El rapero realizará este 11 de septiembre la primera presentación en vivo en televisión de su álbum The Death of Slim Shady, el número 12 de su carrera.

Los VMAs se pospusieron un día para evitar quitar la atención del debate presidencial que este martes tendrán los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos, Donal Trump y Kamala Harris, se podrá ver en México a partir de las 18:00 por los canales MTV y Pluto TV.

La relación entre Eminem y los VMAs es larga

La relación de Eminem con los MTV VMAs es larga, está empatado con Peter Gabriel por la mayor cantidad de premios Moon Person y su última presentación fue en 2010, fecha en que también se encargó de abrir la gala con la interpretación del tema Not Afraid y Love The Way You Lie, a dueto con Rihanna.

Este año está nominado en ocho categorías: Video del Año, Mejor Hip-Hop, Canción del Verano, y La Interpretación Más Icónica de los VMAs por su popurrí de 2000 con las canciones Real Slim Shady y The Way I Am, que incluyó una procesión de más de 100 imitadores vestidos como él.

Si es reconocido en algún rubro, el rapero se consolida como el artista masculino más galardonado en la historia del show. En número de nominaciones sólo lo supera Madonna con 71, mientras él tiene 67.