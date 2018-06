Emmanuel Duprez confirma la octava temporada del programa "Como dice el dicho"

Con el orgullo de llevar en sus hombros el gran éxito de siete temporadas de Como dice el dicho, Emmanuel Duprez ya va por la octava temporada, pero aún así se da tiempo para contender como diputado local de la Benito Juárez para lo que serán las nuevas alcadías y en charla con Organización Editorial Mexicana, expresa que su mayor motor es acabar con la corrupción que asegura, está poniendo en grave peligro a su demarcación.



“Primero, soy un habitante de Benito Juárez, he visto cómo en los últimos años se han otorgado licencias para construcción desmedidamente, no hay quien pare la creación de nuevos departamentos y que no sólo han provocado un mayor congestionamiento vial, sino que además, están provocando un grave desabasto de agua y la creación de grandes focos de infección por la basura que ahora hacen ver horribles las calles”, expresó.

Duprez compartió los detalles de su campaña y aseguró que buscará regular el crecimiento poblacional desmedido, “compran una casa y el permiso dice que sólo pueden levantar seis pisos, pero mañosamente, compran la de al lado y con ello, ya se avientan doce pisos, imagínate, donde vivían dos familias, ya quieren meter más de 150 departamentos, los compradores no ven que a pesar de que estén muy bonitos, no van a ser funcionales, pues sin agua no se puede vivir”, señaló.

Sobre su trabajo como productor, señaló que la emisión va por buen camino, pues los índices de audiencia van en aumento, “para nosotros, el equipo de producción es un orgullo tener un producto de esta magnitud, no sólo nos ve el público cautivo, sino que además estamos atrapando a los milenians, una generación que prácticamente ya no ve televisión abierta, así que la empresa está muy contenta con los resultados”, señaló.

Reveló que el estar ahora con la división de tiempos, pues debe de hacer campaña con recorridos por las colonias de la demarcación que pretende representar en la Cámara de Diputados y seguir con las grabaciones le ha resultado un poco difícil, “pero estamos acordando los tiempos, mis jefes entendieron mi propuesta política y me dieron el permiso para dedicarle tiempo a mi tarea como futuro servidor público, estoy adaptándome bien y en el futuro, cuando gane, ya estaré bien acomodado con los tiempos para cumplir bien mis tareas”.

El productor comentó la necesidad de involucrarse más como habitantes al manejo de servidor público. “Es un brinco enorme pasar de la producción a la política, pero creo que necesario. Desde finales del año pasado hubo acercamientos de varios partidos, al final acepté la propuesta porque llevo 35 años en la delegación, futura alcaldía Benito Juárez, y a lo largo de estos años he visto como se ha ido hundiendo por los últimos delegados, por eso quiero acabar con toda su corrupción”, finalizó.