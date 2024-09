Empire State rinde homenaje a James Earl Jones, voz de Darth Vader: que la fuerza te acompañe

La noche de este lunes se dio a conocer la muerte del actor James Earl Jones, quien le dio voz al famoso personaje Darth Vader en Star Wars.

SIn que se diera a concoer la causa de su fallecimiento, su agente dio a conocer que murió s los 93 años rodeado de sus familiares.

Luego de que se diera a conocer la noticia, Mark Hamill, quien interpretó a Luke Skywalker en la saga de Star Wars lamentó su muerte.

Rinden homenaje

Posteriormente, en redes sociales los fanáticos del universo creado por George Lucas comentaron a lanzar mensajes de "despedida", algo que también hizo el famoso edificio Empire State.

Comenzó a circular un video del rascacielos con una proyección de la serie "Ahsoka" del universo de Star Wars y que salió a la luz en 2023.

En ella se ve la famosa silueta de Darth Vader alejándose y de un momento a otro, convirtiéndose en Anakin Skywalker.

Del mismo modo, publicaron una foto con luces rojas que también forman la silueta del protagonista de la famosa saga, la cual incluyo tiene un sable de luz.

May the Force be with you J. E. J. pic.twitter.com/gTYMpJizey — Empire State Building (@EmpireStateBldg) September 10, 2024

"Descansa en paz Darth Vader" y "Que la fuerza te acompañe JEJ" son las frases que acompañan las proyecciones del Empire State en redes.

Jones tenía una gran presencia física en los escenarios y la televisión, así como en el cine, pero habría sido una estrella aunque nunca se le hubiera visto la cara porque su voz tenía una carrera propia.

Rest in Peace Lord Vader pic.twitter.com/HsFn5bkQC0 — Empire State Building (@EmpireStateBldg) September 9, 2024

Sus graves resonantes podían infundir respeto al instante, como el sabio Mufasa en El Rey León y muchos papeles de Shakespeare, o infundir miedo como Darth Vader en las películas de Star Wars.

Jones se rió cuando un entrevistador de la BBC le preguntó si le molestaba estar tan vinculado a Darth Vader, un papel que sólo requería su voz para unas pocas líneas, mientras que otro actor hacía el trabajo en pantalla disfrazado.

