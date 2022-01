En defensa de la libertad de expresión

Aunque la exhibición de Silencio radio se da durante otro sexenio, Juliana Fanjul lamenta que el panorama en torno a la censura no ha cambiado, pues el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, ha creado un clima de desconfianza hacia la prensa.

"Hay nuevas dinámicas que se han instalado, en cómo se lincha a los periodistas con nombre y apellido, o se puede desacreditar una trayectoria completa de alguien a través de un momento en una mañanera. Sobre todo los números nos hablan de que México no ha mejorado en cuanto a los ataques que reciben los periodistas, cerramos el 2021 siendo el segundo país más peligroso del mundo para ejercer esa profesión, después de Afganistán. Así que está película se puede leer con tremenda actualidad", dice la directora en entrevista con El Sol de México.

La casa blanca

En 2015 la periodista Carmen Aristegui fue despedida de MVS Radio, luego difundir los resultados de una investigación, que revelaba actos de corrupción del entonces presidente, Enrique Peña Nieto, así como la existencia de una casa valuada en aproximadamente 86 millones de pesos, que él y Angélica Rivera, su ahora ex esposa, habían mandado construir años atrás.

Decenas de seguidores protestaron por la salida del aire de la comunicadora, pues lo consideraron un atropello a la libertad de expresión. Una de esas escuchas fue la cineasta Juliana Fanjul, quien a raíz de ello, gestó la idea del documental Silencio radio, con el que seguiría de cerca los pasos que Aristegui dio luego de ese hecho.

La directora cuenta que era radioescucha de Aristégui desde que era niña y cuando surgió la idea de este documental, no la conocía personalmente; “estaba viviendo fuera de México, preocupada por la realidad en el país, la violencia que nos tocaba de forma tan aterradora, y sobre todo el feroz ataque hacia la prensa. Fue con ese deseo que decidí aproximarme a unos productores, y me apoyaron a venir a México para buscar a Carmen, conocerla y proponerle que me autorizara filmar la historia".

Reconoce que en un inicio fue complicado ganarse la confianza del equipo, pues dado el clima político que se vivía en el país, y los constantes ataques que sufrían por su trabajo, no estaban seguros de abrir sus puertas para la realización del documental. Según recuerda, la clave para convencerlo, fue mostrarse transparentes en todo momento, y respetando la labor que estaban haciendo.

Durante cuatro años, la cámara de Juliana siguió a Carmen y su equipo, quienes fueron los primeros en ver el largometraje de poco más de una hora, donde se retrató toda su lucha judicial, hasta su regreso a los medios luego de la salida del PRI de la silla presidencial.

La realizadora reveló que durante el rodaje experimentaron en carne propia lo que implica el periodismo mexicano, pues vivieron situaciones que los hacen sospechar de una persecución en su contra. Incluso tuvieron que acudir a un curso con la organización Artículo 19, para conocer los protocolos de seguridad.

"Es incomparable los riesgos que viven los periodistas en México. Nosotros al regresar de un viaje a Washington, donde acompañamos a Carmen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, volvimos a CDMX y la puerta de mi apartamento mostraba señales de que alguien había intentado entrar Aunque no sé si estuvo ligada con el trabajo que estábamos haciendo, uno hace la correlación inmediatamente.

"Lo que más me preocupaba era el material, poco a poco teníamos más acceso e íbamos filmando más cosas que eran confidenciales, y quería evitar a toda costa que eso cayera en malas manos. Fuimos muy discretos y cautelosos, guardando copias cada que podíamos y escondiendo los discos duros, y siendo muy vigilantes y cautelosos", agregó.

Tras su paso por festivales internacionales como Film Festival (Zúrich, Suiza), IDFA (Ámsterdam, Países Bajos), This Human World Film Festival (Viena, Austria), FIPADOC (Biarritz, Francia), así como el FICUNAM y el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Silencio radio se estrena este jueves en cines y tendrá una función en el Centro Cultural Universitario a las 19:00 horas, con la presencia de la directora y Carmen Aristegui.