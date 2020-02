En EU apuestan por Jaime Camil

Jaime Camil se convertirá en el segundo latino en protagonizar una serie de televisión original para la cadena estadounidense CBS. El primero fue Desi Arnaz con la historia de I Love Lucy, pero ahora el mexicano estrenará el dos de abril Broke, una serie de situación en la que además de protagonizar también trabaja como productor.

En entrevista con El Sol de México, Camil compartió que la serie es dirigida por Victor Gonzalez, quien ha trabajado en programas como George Lopez, producida por ABC, y Los hechiceros de Waverly Place, de Disney Channel. El actor aseguró que los ejecutivos de la cadena de televisión “están muy emocionados con el proyecto y es uno de sus consentidos. Así que ojalá no tenga sólo una temporada, que sean diez”.

CBS, una de las cadenas más importantes de la televisión en Estados Unidos, apostó por estrenar esta serie a las 21:30 horas, horario estelar donde también se transmiten las producciones de esta cadena Young Sheldon, spin off de The Big Bang Theory, y Man With a Plan, protagonizada por Matt LeBlanc, conocido por su personaje de Joey en Friends; “es horario muy poderoso para la comedia”, dijo.

Broke sigue la historia de Jackie, interpretada por Pauley Perrette, una madre soltera que vive en un suburbio y cuya vida cambia cuando su hermana Elizabeth (Natasha Leggero) y su multimillonario cuñado Javier (Camil) llegan a su casa para pedir asilo tras quedarse sin dinero. Los conflictos ocurren cuando los acostumbrados lujos de la pareja se topan con la vida de una mujer de clase media, por lo que deberán acostumbrarse a un nuevo estilo de vida.

Antes del lanzamiento de esta serie, Jaime Camil estrenará en la cartelera mexicana la comedia romántica Loco por ti, producción que reencuentra con el cine mexicano luego realizar Ilusiones S.A. en 2015 y Amor a primera visa en 2013.

“He estado muy ocupado con la serie Jane the Virgin –que también realizó en Estados Unidos–, fueron cinco temporadas, 100 episodios, gracias a Dios una serie muy exitosa y no había tenido tiempo. Hablaba con muchos amigos productores como Daniel Birman Ripstein, tratábamos de hacer algo pero siempre fallábamos por días o semanas”, recordó.

Camil confesó que una de las propuestas que tuvo que rechazar fue participar en el remake mexicano de La boda de mi mejor amigo. El actor interpretaría a Jorge, papel que en su versión original realizó Rupert Everett y que en México quedó en manos del español Miguel Ángel Silvestre. “Estaba entusiasmado por hacer ese personaje y no me dieron los tiempos. Luego Daniel me habló para hacer otra película y tampoco pudimos cuadrar”.

En Loco por ti, Jaime Camil interpreta a Hank, un hombre con trastorno bipolar que sale de viaje con su novia Jess (Sandra Echeverría), pero que olvida sus medicamentos y que provoca una serie se sitaciones que pondrán en aprietos a la pareja.

“La comedia es una herramienta muy eficiente para tocar temas sensibles, llámese un genocidio o una condición mental, y ayuda a contar este tipo de historias con honestidad, sin tabúes, y de poner las cosas sobre la mesa como son. Y obviamente es una comedia romántica con un guion muy poderoso que da oportunidad de darle un trasfondo emocional a Hank”, compartió.

Entre los planes de Jaime Camil también destacaba la realización de una película que abordara la figura de Mauricio Garcés. Sin embargo, el actor ha decidido “dejarlo por la paz” debido a una cuestión de derechos.

“Si yo algo así no lo puedo hacer por encimita, tengo que tocar el tema de Mauricio, su verdad, sus preferencias sexuales, no lo voy a hacer mal. Están haciendo proyectos que medio se parecen porque nadie tiene los derechos. Es muy complicado y si hay tanto problema en un proyecto es mejor ya dejarlo por la paz”, finalizó.