En exclusiva, te damos todos los detalles de los Spotify Awards

El escenario del Auditorio Nacional albergará hoy la primera edición de los Spotify Awards. Tras bambalinas cientos de personas corren de un lado a otro. Faltan exactamente 32 horas para que arranque la ceremonia. El personal trabaja para tallar maderas, revisar luces, micrófonos, horarios y ajustar los últimos detalles para la ceremonia.

Los camerinos están listos para recibir a las estrellas. El de J Balvin está junto al de The Black Eyed Peas, quienes aparecerán de sorpresa en el escenario esta noche. A unas puertas de distancia se encuentra el de Bad Bunny, quien después de concluir su ensayo al mediodía de ayer sale rodeado de un séquito de al menos diez personas para tomar un descanso.

Danna Paola, Ángela Aguilar, Franco Escamilla y Luisito Comunica, los conductores de esta entrega, se preparan en el backstage revisando notas y haciendo algunos ajustes. “Hay que hacer muchas pruebas de vestuario, ensayos, pero más que nada, practicar lo que quiero decir para no estar leyendo y entender honestamente lo que quiero transmitir y hacerlo de la mejor manera”, dice Aguilar.

La llegada de los Spotify Awards sucede cuando más de 47 millones de personas en México escuchan música vía streaming, según Forbes. Pero donde además no existía en nuestro país una premiación dedicada en su totalidad a reconocer la música. “Se había dispersado mucho el reconocer a la industria y que no se combinara con otras cosas. Hacía falta y es algo que Spotify sabe hacer, porque además es la plataforma número uno del streaming”, destaca Danna Paola.

Serán más de 50 estatuillas las que se entreguen en los Spotify Awards. Durante la ceremonia en vivo que se verá por TNT, se darán a conocer los ganadores de las 12 categorías principales, entre las que destacan Artista del Año, Podcast del Año, Canción más Escuchada y Artista más escuchado (Femenino y Masculino).

Los encargados de entregar estos reconocimientos son los mismos seguidores, pues los ganadores se eligen según el número de reproducciones o veces que un artista o canción haya sido compartido o agregado a una lista de reproducción. Ello, reconoce Luisito Comunica, da muestra de cómo el público se ha vuelto el juez máximo en la creación de contenidos.

“La idea del evento es regresar el poder a los fans y yo al dedicarme a hacer contenidos en internet y YouTube puedo decir que he vivido la experiencia de escuchar lo que los fans quieren ver u oír. Creo que por ahí va la onda de por qué me invitaron a mí a ser parte de esto aunque no me dedique a la música”, explica.

“Como artista y cantante, el público y los fans son mi crítico más importante”, remata Danna Paola. “Me parece increíble que se realicen unos premios con este concepto y sobre todo que haya oportunidad de que nos reunamos muchos miembros de la industria musical en un sólo lugar y qué mejor que México para hacer la entrega”, dice la intérprete de Mala fama.

Para Franco Escamilla, el mando que ahora tienen los fans es muestra de cómo el entretenimiento se ha transformado, pues el público siente más cercanos a sus artistas. “A mí me tocó ser otra generación donde un artista era algo inalcanzable. Pero ahora el contacto con los fans es más íntimo. A veces les das un like o les comentas y el público te siente cerca. Es agradable vivir esta nueva generación”, señala el comediante.

El comediante también destaca que dentro de esta premiación también se reconozcan a los podcast, que poco a poco han ganado terreno. “Ahora por alguna razón, la gente volteó a ver este tipo de contenidos que a mí se me hace una genialidad. Es como radio pero con la ventaja de que lo escuchas cuando quieres y eso es algo invaluable”, apunta.

La primera entrega de los Spotify Awards reconocerá a los artistas más escuchados en géneros como el pop, rock, regional mexicano, EDM, K-Pop, norteño y más. Las categorías incluso se dividen en grupos de edades o temáticas. La ceremonia contará con las actuaciones en vivo de Reik, la Banda MS, Silvana Estrada, Piso 21, Zion & Lennox, entre otros.