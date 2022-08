En serie, muestran a los héroes de la tragedia del huracán Katrina

El guionista y productor Carlton Cuse considera que hacer una producción basada en una tragedia real es un reto mayúsculo, pues es difícil convencer a las cadenas televisivas de llevar a la pantalla una historia cargada de dolor.

Sin embargo, tras dos intentos fallidos de otros equipos de producción por obtener luz verde para este proyecto, logró dar vida a la serie Después del huracán, la cual retrata los sucesos que se desataron en un hospital de Nueva Orleans, luego de que el personal y los pacientes fueran abandonados a su suerte tras la inundación que provocó Katrina el 23 de agosto de 2015.

La historia “lleva a la gente a reflexionar sobre las difíciles decisiones que el personal médico debe tomar”, explicó en entrevista con El Sol de México el productor y agregó que hoy cobra más relevancia, pues la crisis que se plasma en la serie guarda muchas similitudes con lo vivido durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19 que inició en marzo de 2020.

“Durante esta pandemia hemos escuchado muchas historias sobre que no hay suficientes ventiladores o vacunas, pero a veces eso son abstracciones. Esta serie realmente pone el foco en el precio que los trabajadores de la salud deben pagar al tomar estas decisiones, y cómo comunican noticias complicadas”, detalló.

Esta producción está basada en el libro Five days at the memorial: Life and Death in a Storm-Ravaged Hospital escrito por la periodista ganadora del Premio Pulitzer Sheri Fink, quien realizó una exhaustiva investigación sobre las muertes de pacientes en el hospital de Nueva Orleans devastado por Katrina. Es protagonizada por Vera Farminga, y cuenta con ocho capítulos a lo largo de los cuales se retratan las circunstancias de escasez de agua, comida y salubridad, que llevaron a los médicos y enfermeras a tomar medidas drásticas.

Carlton señaló que lo más complejo de adentrarse en la mente de quienes vivieron esa crisis, fue entender qué pensaron en ese momento, y externó su deseo de que los espectadores comprendan que el desenlace fue algo completamente inesperado.

“Nadie sabe si se convertirán en héroes, o cuándo sucederá. Los trabajadores de este hospital se encontraron en una situación que no anticiparon y no fue su culpa. Todos pensaban que irían a casa en un día o dos, pero no se imaginaban lo que sucedería”.

La actriz, Julie-Ann Emery, quien da vida la enfermera Diane, subrayó que los cuestionamientos éticos que generan este tipo de historias, deberían estar encaminados a voltear a ver nuestras propias acciones como humanidad.

“Perdemos el punto si nos enfocamos en los individuos, estas personas fueron abandonadas en el hospital durante cinco días, por todos los niveles de gobierno. Espero que salgamos preguntándonos cuestiones mayores, como quién queremos ser en nuestra sociedad y cómo queremos estar ahí para el otro en estos momentos”, dijo a este diario.

De la realidad a la ficción

Si bien el guión se basa en hechos verídicos, imaginar las reacciones de los involucrados en los momentos críticos fue un ejercicio que requirió separar, por un momento, la realidad de la ficción.

El actor Robert Pine (Dr. Horace Baltz en la serie) detalló que para lograr establecer esa línea, evitaron acercarse demasiado a los testimonios. “No es un documental de lo que pasó, no queríamos saber cómo se movían o cómo hablaban”, bromeó.

“Estoy seguro que mi personaje quizá tenía otro acento, pero decidí no usarlo, porque eso hubiera influenciado mucho lo que estábamos haciendo. Nosotros representamos la esencia de lo que estas personas hacen, tratamos de traer humanidad a los personajes, la serie no emite un juicio sobre nadie”.

Según abundó Carlton Cuse, donde sí buscaron la mayor fidelidad a los hechos fue en los aspectos visuales. Para lograrlo, estudiaron a profundidad las fotografías publicadas en el libro, para recrear el hospital, e incluso el tono del agua que lo inundó. Después del huracán se estrena este 12 de agosto en Apple TV +, con un episodio nuevo cada semana.