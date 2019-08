En solitario, Benny Ibarra enfrenta su mayor desafío en Novecento

La carrera de Benny Ibarra ha estado siempre acompañada de producciones monumentales, grandes recintos, públicos multitudinarios y un sinfín de elementos a su alrededor. Pero es hasta ahora que enfrenta su máximo reto actoral al quedarse completamente solo sobre el escenario.

Se trata de su trabajo en Novecento, un monólogo basado en la novela de Alessandro Baricco “el mejor pianista que ha tocado sobre el mar”, que estrenará el 1 de octubre en el Teatro Milán, y que el actor define como “el proyecto más complejo de mi carrera”.

“He tenido la fortuna de que proyecto tras proyecto se me han presentado oportunidades de crecimiento, de salirme de mi zona de confort, de estirarme. Los proyectos que a mí me rayan son los que en un principio me dan miedo, que me exigen respeto y este es uno de ellos”, comenta el actor en entrevista con El Sol de México.

Hace más de un año que a Benny Ibarra le llegó la propuesta para trabajar en este proyecto, “pero quería terminar la gira con Timbiriche, así es que les pedí que me esperaran, que en cuanto me desocupara la haría”. Y así fue. Ahora, el cantante se reencuentra con Mauricio García Lozano, con quien ya había trabajado previamente en el musical de El hombre de la mancha que protagonizó.

La imaginación y un banquito serán los únicos aliados que el histrión tenga sobre el escenario, “realmente se trata de apostar a que la gente esté concentrada en nuestra historia y que esté emocionada de viajar con nosotros, el resto ya vendrá solo”, aseguró.

Los sonidos también serán esenciales para envolverse en el ambiente de esta historia. “Con Mauricio decidimos que fuera un viaje muy sónico, más que visual, es como hacer música de lo que estamos hablando. No se trata de un musical, porque yo no canto ni toco instrumentos, pero sí es una pieza muy sónica donde escuchas la imaginación del personaje y del narrador para contar esta historia”.

Para el actor, prepararse “suena mucho más complicado” de lo que es, “en términos prácticos es aprenderte el texto, que por supuesto tiene su reto, pero tengo muchas herramientas que me están ayudando a hacerlo de manera plena y divertida junto a Mauricio García Lozano como director, él me ayuda a explorar las capas detrás del texto y hacerlo mío para después jugar con movimientos sobre el escenario”.

Aunque revisó la película La leyenda del pianista en el océano que Giuseppe Tornatore realizó en 1998, y que ganó un Globo de Oro, Benny decidió alejarse de esa referencia. “Es una pieza muy de estilo italiano, como debe ser ese viaje. Pero el monólogo es tan distinto, se cuenta de una manera tan diferente a la película que he preferido alejarme de ella”, detalla.

A la par de Novecento, Benny Ibarra continuará con su gira Caminemos 2019, que recién presentó como parte del concepto Closer en la Ciudad de México, “De alguna manera es la contraparte de lo que es el monólogo, porque he decidido hacer proyectos más íntimos y personales junto a la gira de Novecento que haremos”, finalizó.