[En Vivo] Sigue a detalle el One World: Together At Home

El nuevo bloque del concierto siguió con Milky Chance con Stolen Dance y Charlie Puth con See you again, la participación del futbolista David Beckham y la música de Jessie Reyees y Picture This

The Killers tocan uno de sus grandes éxitos, Mr. Brightside para unirse al One World: Together At Home

El turno para The Killers

Sigue la lluvia de estrellas, primero fue la poderosa voz de Jennifer Hudson y otro ex One Direction, Liam Payne

Tras la intervención del actor Matthew McConaughey, quien durante este tiempo ha donado miles de suministros médicos en Estados Unidos, Latinoamérica se hace presente en el concierto con el puertorriqueño Luis Fonsi, quien no pudo quedar más que perfecta su canción No me doy por Vencido.

El siguiente bloque corrió a cargo de un sensible Adam Lambert, el actor Matthew Bomer uniéndose al llamado de donar, la cantante Rita Ora

Arranca la transmisión del One World: Together At Home