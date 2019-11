Enamora Air Supply en México

El romance es lo que enmarca las canciones de Air Supply. Y ese fue el mismo sentimiento que transmitieron este fin de semana que la banda australiana se presentó por sexta ocasión en su carrera en el Auditorio Nacional.

Russell Hitchcock y Graham Russell, quienes forman esta dupla desde 1976, cautivaron a su público con un recorrido por sus canciones que comenzó a las 20:38 horas con Sweet dreams .

"Gracias damas y caballeros. Bienvenidos a este show, es un honor estar con ustedes. Nunca hemos dado nada por sentado y agradecemos estar con ustedes esta noche", dijo Russel tras poner a gritar al público con sus clásicas canciones Even the nights are better, Just as I am y Every woman in the world .

Visiblemente emocionados, el dueto recorrió de lado a lado el escenario. Russel Hitchcock bailaba dando brinquitos, mientras Graham tocaba la guitarra e interpretaba al mismo tiempo Chances , Here I am o Lost in love , una de las más aplaudidas de la noche.

Pero fue la entrega al público lo que cautivó la velada. Y es que el grupo cantó el tema The one that you love recorriendo los pasillos del Auditorio Nacional, provocando gritos de emoción y una multitud que apenas los dejaba moverse, pues todos querían estar cerca de ellos.

La sobriedad del concierto se convirtió al poco tiempo en una auténtica fiesta que puso de pie a cientos de fans. Muchos de ellos burlaron la seguridad del recinto y acabaron frente al escenario.

Air Supply se dejó querer, tocando la mano de algunos afortunados, mientras cantaban con toda energía temas como Without you , Shake it y All out of love , con el que se despidieron tras 90 minutos