Encerrarme no es buena idea: Alejandro Sanz continúa gira pese a crisis emocional

He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho, indicó Alejandro Sanz en sus redes sociales este lunes.

"Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas, (...) Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino", detalló.

El intérprete de "Corazón partío", aseguró que no es su intención cancelar su gira "Sanz en Vivo" programada para el próximo mes en distintas ciudades de España y añadió que "con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante".

En días anteriores, el músico compartió en sus redes sociales que se sentía triste y cansado pero que ya se encontraba trabajando para mejorar.

"A veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", indicó anteriormente en sus redes sociales.

Durante las semanas anteriores, el autor de "Amiga mía" estuvo dando conciertos en Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Uruguay, donde presenta su más reciente EP llamado "Correcaminos".

La última vez que Sanz se presentó en México fue el pasado mes de febrero, con conciertos en el Auditorio de la Ciudad de México y diversas fechas en las ciudades de Monterrey, Torreón, Guadalajara, Puebla, Mérida y Querétaro.