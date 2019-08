Enjambre ahora son un Relámpago

La banda Enjambre se encuentra preparando el lanzamiento de lo que será su próximo disco de estudio, de este se desprende el tema Relámpago, en el cual muestran un sonido inclinado al rock and roll, propuesta alejada de lo que venían proponiendo en producciones anteriores.

“Quisimos que la primera canción fuera algo que no hacemos típicamente, ya que no solemos presentar nuestra música más rocanrolera al principio y decidimos que en esta ocasión ese ritmo fuera el protagonista del arranque del nuevo álbum”, explicó Humberto Navejas, el vocalista.

El grupo comentó que este nuevo álbum tendrá elementos que no habían mostrado antes, de alguna manera será una reinvención. “Siempre hay una búsqueda por presentar algo nuevo y diferente, lo decimos con cada disco y siempre lo cumplimos, lo que nos gusta, es que sonamos a este tiempo, por lo menos desde nuestra perspectiva, y así va a ser tanto la lirica como la melodía, esa es la intención".

Enjambre considera que han sido un reflejo de cómo se sienten en el entorno en el que se desarrollan. "La diferencia de este disco con los anteriores es que estamos dándole una atención personalizada a cada canción, de una manera como nunca lo habíamos hecho, se siente muy nuestro este disco”, expresaron.

Los autores de éxitos como Manía cardíaca, Somos ajenos y Vida en el espejo, se han caracterizado por un sonido y letras que suelen contener una fuerte carga melancólica. “Busco alejarme de eso, pero no puedo, es mi naturaleza, creo que aunque las canciones no siempre sean mensajes de cosas tristes, sí existe una constante de melodías un tanto dramáticas o melancólicas y eso es una cosa que no puedo evitar o evadir y si lo hago, no se siente natural”, comentó el vocalista.

El grupo espera que el nuevo álbum sea bien recibido entre los fans, quienes ya se han aprendido el nuevo tema 15 días de haber sido lanzado.

“Esperamos que estén emocionados con lo que viene, queremos impresionarnos primero a nosotros mismos conforme vayamos terminando las canciones, el secreto es que componemos canciones para nosotros, nos gusta mantenernos frescos y hacer cosas que nos gustan”, pronunciaron.

En una época en la cual se vive un auge por el género urbano, y el rock parece ser ignorado por las radiodifusoras, el grupo opinó que el rock siempre va a ser un género fuerte debido a su esencia. “Siempre ha existido música así para entretener, eso es todo lo que es, carece de sustancia, los mensajes son muy torpes y en la música rock hay más sustancia, hay esperanza, hay muy buena música que está saliendo”, pronuncio Navejas.

Finalmente detallaron aspectos de cómo proyectan será su próxima presentación en el Palacio de los Deportes en noviembre próximo. “Va ser un concierto que girará en torno al nuevo disco, también queremos tocar canciones que no tocamos con frecuencia, damos por hecho que varias personas que ya han ido a nuestros anteriores conciertos van a venir y queremos darles un espectáculo nuevo, será una experiencia muy padre”, finalizaron.