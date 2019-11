Enrique Burak recibe el Premio Antena 2019 por sus 37 años de trayectoria

El cronista deportivo Enrique Burak fue distinguido con el Premio Antena 2019 a la Trayectoria otorgado por parte de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

Con 37 años frente al telespectador, Burak expresó su sentir hacia este reconocimiento luego de ser entregado de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Significa un gran momento. Que me hayan elegido ganador dentro de varios nombres, es algo muy importante, porque son las personas que conforman la industria en la que yo estoy involucrado y donde me desempeño".

Fue su intuición lo que llevó al potosino a los medios de comunicación y lo que hizo dejar a un lado su profesión de contador. Al rememorar que desde niño cuando su papá le obsequió una cámara, comenzó su sueño de estar frente a la televisión para transmitir sus entrevistas o los encuentros deportivos, también hacía en maqueta el estudio de televisión.

“La vida profesional me ha llevado a la rama deportiva, yo les digo a los niños que desean seguir esta profesión, que sepan que es una carrera noble, que te deja enormes satisfacciones, que tienes que estar seguro al dedicarte a esta carrera porque también lleva intrínseco un gran sacrificio. Y aunque suene trillado de volver a nacer yo sí repito la profesión, porque no me imagino haciendo otra cosa. Aunque estudié contaduría, ahora un contador me lleva mis cuestiones fiscales, es mi verdad”, afirma.

Es en 1982, cuenta Burak, cuando inició su carrera en la comunicación. Y, sin embargo, desde niño y hasta ahora considera a don Ángel Fernández Rugama, el mejor narrador deportivo de México. “Desde niño don Ángel Fernández es y era mi ídolo, yo lo imitaba. Cuando empecé en Televisa, iba con reporteros a los partidos de fútbol soccer. El camino me fue llevando a otras ramas como el beisbol, fútbol americano, con las voces de Fernando Buenrostro, Jorge Berry, Sony Alarcón y El Mago Pedro Septíén. Ellos me impulsaron con su profesionalismo a dedicarme a la crónica deportiva”.

Ha tenido importantes experiencias sobre todo como aficionado de futbol. “En un momento de mi vida le iba al América por Enrique Borja, luego le empecé a perder el gusto y ahora le voy al Cruz Azul por mis hijos. No, obstante este equipo sólo da frustraciones”.

El comentarista detalla que sus primeras coberturas en vivo y a todo color fueron las de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 "y de ahí en adelante como son Sidney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y ya se prepara para los Juegos Olímpicos Tokio 2020".

¿Qué barbaridad!, dice qué coberturas de los Olímpicos. Sin embargo, para él no todo es miel sobre hojuelas, porque por ser comentarista de televisión se ha perdido de muchas emociones en familia y por poco no iba a estar en el nacimiento de su primogénita Tanya Burak:

“La profesión es de sacrificios estuve cerca de perder el nacimiento de mi hija Tanya y gracias que mi esposa para dar a luz aguantó afortunadamente y pude estar presente en la llegada al mundo de mi primogénita. Siento que en la vida del comunicador a lado de su familia es un también un trabajo en equipo”.

Más que redactar por el momento sus memorias en un libro, persigue Burak, “seguir trabajando muchísimo más, seguir recorriendo países con los Olímpicos está a la vuelta de la esquina Tokio 2020 y dar mis crónicas desde un estudio de televisión o un estadio son mis pasiones inamovibles y la permanencia es mi meta”, expresa en la charla con El Sol de México.

Enrique Burak está convencido de que en México se tiene que fomentar el deporte y "qué bueno que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado las escuelas de Beisbol en todo el país".