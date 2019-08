Enrique Guzmán está lleno de trabajo y vida

Hace dos años Enrique Guzmán celebró 60 años de carrera con una serie de conciertos donde se le notaba cansado, triste y melancólico, pero este 2019 la historia es otra, Guzmán está muy renovado, activo, y solicitado, pues no sólo está en la promoción de su nuevo disco Se habla español, sino que continúa con gran éxito su gira Los grandes del rock y por si fuera poco, es Poncio Pilatos en el exitoso musical Jesucristo súper estrella.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, el padre de la rockera Alejandra Guzmán se escuchó muy entusiasmado con toda la atención que está recibiendo, las invitaciones de trabajo y sobre todo, el cariño del público que le expresa sus buenos deseos ya sea en el escenario o en la vía pública.

"Estoy muy contento, con mucho trabajo y muchos planes que vamos a concretar, hay tantas cosas más que podemos hacer, pero este año ya no porque lo tengo lleno literalmente hasta el último minuto de este 2019, ya que vamos a trabajar y hacer la tradicional cena-show para recibir el 2020 en el hotel Sheraton de Reforma", expresó.

Todavía emocionado por el encuentro que tuvo con fans en la firma de autógrafos de un famosa tienda de discos en Parque Tezontle de Iztapalapa, reveló que el público le pide que siga grabando, pues éste álbum donde participan grandes figuras como Juan Gabriel y el mismo Paul Anka en duetos ha sido un gran éxito, "sí a la gente le gustó mucho, no imaginé este éxito y por supuesto que está en planes hacer otro más, aunque no sé si será también con invitados o canciones sólo mías, hay que ver", señaló.

Sobre los escándalos de la familia no quiso opinar al respecto, "eso no es asunto mío, pregúntenselo a Frida o su mamá, es asunto de ellas", expresó, aunque sí reconoció que ya es tiempo para que sus memorias empiecen a afinarse ya sea en un libro o una bioserie, "sí, ya todo mundo está contando cosas de mí, pero bueno, son personas con las que viví y compartí parte de mi vida, así que es natural que se me mencione, pero ya vamos a sacar mi versión porque me están robando mi historia poco a poco, a pedazos", comentó con el característico humor que lo caracteriza.

Por último, invitó al público para que lo acompañen junto a Angélica María, Julissa, Benny Ibarra, Roberto Jordan y César Costa al Auditorio Nacional el próximo 9 de agosto con el show Los grandes del rock, "estaremos ahí los buenos, no se lo pueden perder", afirmó, aunque dijo que les va muy bien sin la presencia de Alberto Vázquez, "a ése ni se le extraña", finalizó.