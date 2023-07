[Entrevista] Grouplove lo quieren todo y lo quieren ahora

Más de una década en activo, durante la cual han grabado seis discos y dos EP, son el legado de la banda estadounidense de pop alternativo, Grouplove.

Más de 6.5 millones de escuchas mensuales, tan solo en Spotify, respaldan la vigencia y pertinencia de este combo, cuyas canciones suenan lo mismo en festivales y presentaciones propias que en bandas sonoras de series y videojuegos.

Pero más allá de los números y los reflectores, el máximo valor de la banda se encuentra en sus canciones, generalmente inspiradas en experiencias personales y contadas de un modo tan urgente y catártico que es imposible no contagiarse de ellas.

Es así como la banda oriunda de Los Ángeles, California, vuelve este verano con otro capítulo en su historia, esta vez titulado I Want It All Right Now.

Cuando estamos en el escenario somos como una especie de animales salvajes que han estado en una jaula durante demasiado tiempo, así que cuando salimos lo dejamos todo

Christian Zucconi, Vocalista y guitarrista

“En la primera canción del disco, que se llama “All”, viene una línea que dice justamente eso: I Want It All Right Now, y realmente sentimos que ese es el mensaje perfecto para comenzar un álbum, porque quererlo todo es imposible. ¿Qué significa todo realmente? ¿Qué es “todo” para ti? Por eso elegimos ese título”, cuentan en entrevista con El Sol de México.

Una de las primeras pistas de adelanto del disco fue la canción “Francine”, que nos deja escuchar a una banda enérgica y llena de felicidad.

“Nuestra música es así, de eso se trata el proyecto” -comentan- “Se trata de ver los problemas y encontrar la luz en todos ellos. Creo que con el paso del tiempo nos han llegado a ver como una banda feliz, pero en realidad sólo somos personas como todas las demás, que pasan por toda la mierda y sólo usan la música para superarla y llegar a la luz a través de ella”, reflexionan.

Esa relación con la felicidad siempre ha estado presente en el discurso de la banda, incluso desde el título de álbum debut, Never Trust a Happy Song (2011), ante lo que ahora reviran:

“Tampoco confíes en una banda feliz… Simplemente, no lo hagas”.

I Want It All Right Now es su sexto disco de estudio, que salió este viernes

¿Grouplove es una banda que lleva una declaración de principios en el nombre?

Sí, y podríamos decir que gracias a eso podemos salir de gira juntos y vivir en un autobús muy pequeño, no habría forma de hacerlo si no hubiera amor y no habría forma de llegar hasta un sexto álbum. Sólo de esa forma puede haber creatividad y sólo así podemos tomar algunas decisiones realmente importantes. Grouplove también es una mentalidad y es algo que notas cuando vienes a ver un show, te hacemos parte de la familia, porque sabemos que si te llevas ese amor, con suerte podrás tomarlo y dárselo al mundo.

Hay una canción del disco que me pareció tremendamente contagiosa: “Billie”. ¿Qué me pueden decir de ella?

Esa canción es como un mantra para alguien que realmente está pasando por mucha ansiedad, que lo está pasando muy mal. En realidad la hicimos para nosotros, en un momento en el que pasábamos por algo así. Es sólo una canción que surgió en Atlanta, mientras estábamos todos en una sala y comenzamos a tocar de la nada, hasta que se materializó el tema en unos 10 minutos… De hecho apenas comenzamos a tocarla por primera vez esta semana, y se sintió muy bien. Es curioso, porque mucha gente se conecta con esa canción y de alguna manera lo vemos como un permiso para atravesar el dolor, para no ignorarlo. La gente parece muy receptiva en esta época, y una canción como “Billie” te permite hacer eso.

Para la agrupación angelina, la palabra catarsis es una descripción perfecta de lo que hacen

Muchas de sus canciones parecen una catarsis. ¿Es así para ustedes?

Nos encanta esa palabra. Esa es una descripción perfecta de lo que hacemos. Porque cuando tocamos es como si algo se estuviera desatando, como si estuvieran todas esas emociones reprimidas y las dejaras salir, lo cual se siente muy bien, sobre todo cuando lo hacemos junto con la audiencia, es una relación simbiótica.

Y me parece que una parte de esa catarsis sucede cuando Christian (Zucconi, el vocalista principal) se cuelga del micrófono para gritar sus líneas… Suena realmente liberador.

“Sí, lo es. Es algo que simplemente está dentro de mí y que necesito hacer, porque de pronto tengo algo de furia dentro de mí y creo que esa es mi terapia… Estoy aprendiendo sobre mí mismo a través de eso, y me gusta que aprecien ese aspecto de mí”, responde Christian.

“Realmente es un tipo tranquilo, pero cuando lo ves actuar en el escenario o en el estudio ver eso es bastante emotivo y es hermoso aprender eso de él”, complementa Hannah Hooper, la otra vocalista y tecladista.

¿Qué nos pueden decir de la portada de este álbum, de qué se trata esa imagen?

“Te daré la versión corta -se adelanta Hanna- un día que Christian estaba cantando me hizo recordar los días cuando era niña y jugaba con Barbies todo el tiempo. Recuerdo estar sosteniendo una muñeca y pensando que si pudiera parecerme a ella cuando fuera mayor, todo sería perfecto. Y la idea de esa pintura, que se parece a Barbie, es que aunque tienen ese pelo y esos ojos, pues se siente miserable, así que todo eso me llevaba a plantear aquello de I Want It All Right Now, y bueno, a medida que avanzas en el álbum, vas regresando a la simplicidad y a ver las cosas que son importantes. Pero quería que la gente mirara esa imagen miserable y se preguntara qué estaba pasando ahí.

Si sólo pudieran definir este nuevo álbum con tres palabras, ¿cuáles serían?

Vida.. y muerte.

Su música ha aparecido en muchas bandas sonoras de series y videojuegos, ¿pero cuál de todos esos proyectos ha sido tu favorito?

Hay dos que probablemente se destacan. Primero, el tema de BoJack Horseman, porque mucha gente se ha identificado con ese tema, y luego la canción que escribimos para Fault In Our Stars, que se llama “Let Me In”, porque fue muy divertido para nosotros hacer esa canción para un momento específico de la cinta, y luego ver cómo se colaba en las listas de éxitos… Fue algo interesante para nosotros, porque la canción funciona por sí sola, pero también en el contexto de la película.

Una gran parte de nuestros oyentes son de México… Cuando tocamos en el Corona Capital fue hermoso ver a toda esa gente cantar nuestras canciones, así que si tenemos suerte regresaremos con este nuevo disco

Hannah Hooper. Vocalista y tecladista

¿Saldrán de gira para presentar este disco, y si es así volverán a México?

Definitivamente. Y sí… Estamos esperando para que eso suceda, ya le hemos estado preguntando a nuestro agente cuándo podremos volver a México, porque cuando miras las estadísticas de los servicios de streaming, resulta que una gran parte de nuestros oyentes son de México y como ya hemos estado allá varias veces, pues nos lo hemos pasado muy bien… Nos encanta el amor por la música que tienen en México, es algo demasiado grande… Aún recuerdo cuando tocamos en el Corona Capital, fue hermoso ver a toda esa gente cantar todas nuestras canciones, con esa gran energía, así que si tenemos suerte definitivamente regresaremos con este nuevo disco.

Y para los que aún no hemos podido verlos en vivo, ¿cómo describirían el show de Grouplove?

Es como si tomaras nuestra música y le pusieras mucha intensidad. Cuando estamos en el escenario somos como una especie de animales salvajes que han estado en una jaula durante demasiado tiempo, así que cuando salimos lo dejamos todo en el escenario. Simplemente nos dejamos llevar muy apasionadamente, como al borde de la destrucción o como un desastre, sin llegar a eso… Nos gusta mantenerlo contenido lo suficientemente como para que sea tan expresivo y nuevamente catártico para todos los presentes. Simplemente es una experiencia simbiótica bellísima, de ida y vuelta.

Siempre quise preguntarles por la canción que cierra su primer disco, “Close your eyes and count to ten”. ¿Qué pueden decirme sobre ella?

Esa canción la escribí en Nueva York, antes de que la banda fuera completamente una banda y fue algo de lo que le mostré a Hannah cuando la conocí. Recuerdo que cuando ya estábamos trabajando con el grupo yo les decía: Por favor, ¿podemos trabajar en esa canción? Porque siempre me encantó la manera en que empieza, tan dulce y suave, y luego esa furia que sale de la nada y que simplemente explota. Me encanta esa dinámica y de hecho varias personas nos han dicho lo importante que ha sido para ellos esa canción… De hecho ese primer disco se iba a llamar igual que la canción, pero luego cambió su título a última hora.

Muy bien. ¿Algo más que quieran decirle a tus seguidores mexicanos?

Gracias por escucharnos y apoyarnos. Ya estamos ansiosos por volver a México. Esperamos que este álbum también resulte especial para ustedes y que se familiaricen con él, para que puedan cantar con nosotros nuevamente cuando estemos allá.