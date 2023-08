[Entrevista] Laufey: Una nueva heroína del jazz vocal

A través de más de un siglo de historia, el jazz, género musical contemporáneo y popular ha evolucionado en formas tan diversas que van de lo extremadamente sofisticado, como sus fusiones con géneros como el rock (mencionemos a Miles Davis, Morphine, inclusive Radiohead) o la cultura del hip-hop y la música electrónica (Flying Lotus, Thundercat o BadBadNotGood), hasta sus versiones locales, sobre todo en América Latina, como la salsa o el bossa nova.

Sin embargo, en ocasiones olvidamos que hay una rama del jazz que alguna vez fue el mainstream absoluto en la cultura popular occidental, con figuras que hoy son parte de la historia. Referencias absolutas de la construcción del pop que hoy se consume masivamente.

Los crooners o figuras del jazz vocal, herederos de las big band, del american songbook con sus standards (un standard es una composición, valga la redundancia creada por un compositor, que coloca sus cancioneros entre distintos intérpretes, es así que de un tema hay muchas versiones), de los musicales del silverscreen, de los discos de 78 revoluciones por minuto; predecesores de los rock star y los reyes del pop que llegaron en los años 80 (por cierto, hasta George Michael y Madonna la hicieron como crooners en "Kissing a Fool" y I'm Breathless respectivamente); castigados todos y algunas por los más puristas del jazz, por la simple razón de ser populares, de coquetear con el pop, de ser la puerta de entrada para todos aquellos iniciados en el complicado mundo del jazz, en un mundo donde el jazz ya no es el mainstream desde mucho tiempo.

En ese linaje de crooners, las heroínas del jazz vocal son figuras legendarias elevadas al grado de divas. Son para el inconsciente colectivo una fuente de inspiración, y en el siglo XXI, contra toda la marea de la cultura pop actual, sobreviven a pesar de todo.

Aquí hallamos a Laufey (se pronuncia Ley Vey, y hay todo un tutorial en YouTube para explicar la pronunciación de su nombre), una nueva figura de ese jazz que coquetea con el pop en el siglo XXI. Con apenas dos discos -el segundo está a punto de ser lanzado el 8 de septiembre de 2023-, Laufey ha escalado gradualmente su popularidad en una década de trabajo constante.

Tuvimos la oportunidad de platicar con ella sobre su nuevo disco, Bewitched, además de hablar de jazz, inteligencia artificial y su carrera, la cual para nada es improvisada.

Escuchamos tu nuevo disco y en "Must Be Love" se nos salió un suspiro, algo ocurrió en nuestro inconsciente con esa canción.

¡Gracias! Estuve escribiendo muchas canciones tristes y pensé que de verdad quería escribir una verdadera canción de amor. Una donde todo sea perfecto y no escabroso, entonces ("Must Be Love") está inspirada en esas armonías tipo Disney, jazzy, y la grabamos en un micrófono antiguo para darle esta atmósfera. Grabamos en varios lugares para que sonara como un coro.

Hace apenas un año lanzaste tu primer álbum y ahora regresas con este nuevo material, que parece es más maduro. ¿Cómo sientes tu evolución musical en este año transcurrido?

Crecí como mujer y como compositora, y, por lo tanto, mi música es más madura. Creo que estoy más segura de compartir mis raíces jazz y de la música clásica en este álbum y creo que esa es una de las razones por las que suena más maduro. El primer álbum es más… (tararea al estilo de Blanca Nieves) y ahora hablo de mis experiencias personales y toda mi música ronda sobre ellas.

Pocos saben que hace ocho años Laufey participó en la versión islandesa de La Voz, donde llegó a la final

Con 24 años, nacida en Islandia, de padre islandés y madre china, Laufey Lín Jónsdottír, su nombre completo, sigue la tradición familiar de parte de su madre, quien es una violinista profesional, y de su abuelo, un profesor del Conservatorio Central, una escuela de educación musical pública en ese país. Graduada en estudios musicales por la Universidad de Berkeley, en California, hace ocho años participó en la versión islandesa de La Voz, donde llegó a la final.

Dos de tus canciones nos llaman mucho la atención, "Letter to my 13 Years Old Self" y "Serendipity"... Hace 11 o 12 años tenías 13… ¿Cómo te ha llevado la serendipia por este camino desde entonces hasta hoy?

"Serendipity" habla de conocer a alguien que tenías que conocer, y la serendipia es eso, no son coincidencias ni buena suerte, son cosas que deben suceder. Esa es la clase de amor con la que sueñas cuando tienes 13 años. Creo que cuando estaba escribiendo el disco pensaba en cuando tenía 13, y deseaba ser una cantante.

De hecho, en esa época participaste en La Voz Islandia, ¿cómo fue tu experiencia?

Era la más joven de la competencia, con una voz profunda, era como algo raro. Yo no me sentía bonita y sentía algo de miedo. Amaba cantar, pero me sentía insegura.





El nuevo disco parece tener cierta influencia de las grandes chicas del jazz… A veces hay algo de Astrud Gilberto y a veces algo de Ellis Regina; suena contemporáneo, como los trabajos de Diana Krall; tiene algo de Frank Sinatra de su disco In the Wee Small Hours… ¿Cuáles son tus influencias reales en este trabajo?





Así es, hay muchas influencias. De hecho has tocado algunas de ellas. Está muy inspirado en la bossanova de Astrud Gilberto y Antonio Carlos Jobim. También en Ella Fitzgerald y Nat King Cole, con esos sonidos nocturnos y su voz profunda. También en mucha música clásica, en compositores como Chopin, Ravel, Rachmaninoff, y por supuesto en Chet Baker, Diana Krall, Louis Armstrong, Al Jonson, como los grandes clásicos a los que les he aprendido mucho… Todo el disco está repleto de influencias. Una clase de sonidos viejos con nuevas historias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por laufey (@laufey)

Definitivamente, es un disco para la noche, ¿cierto?

Claro, mi primer disco era muy luminoso, y este segundo álbum es un poco más oscuro, más maduro, por eso se llama Bewitched (en español embrujada o hechizada), es un poquito más escalofriante.





Apenas hace un año, en agosto de 2022, Laufey lanzó su primer disco llamado Everything I Know About Love, una colección de temas compuestos, arreglados y en algunas ocasiones en ciertos instrumentos, ejecutados por ella misma. Ese primer trabajo era más bien una especie de oda pop y jazz al amor adolescente, a las fantasías amorosas de una chica cheezy.





En contraste, Bewitched es una obra más estructurada musicalmente, que va de las alusiones cinematográficas de las princesas Disney a las más puras influencias de Astrud Gilberto, además de atravesar por nocturnales de clásicos contemporáneos al estilo de Satie o Debussy. Todo es sobre el amor, desamor, la ilusión y su contraparte, es una obra nocturna que sirve como introducción al jazz, para un público de la Generación Z, inconforme con los sonidos de su generación.





De hecho, si analizamos sus métricas, en Spotify tiene alrededor de 12 millones de seguidores y unos 600 mil en YouTube, una cantidad superior al promedio de las audiencias jazz vía streaming.

No pienso hacer el mismo disco diez veces, como otros artistas... Me veo incursionando en otros géneros, aunque siempre irán con el jazz y la música clásica

Algunos otros artistas alternativos han coqueteado con el jazz, como The Cardigans. ¿Has pensado incursionar en otro género? Porque tienes una voz potente y elegante.

Eso es muy amable, gracias. No pienso hacer el mismo disco diez veces, como otros artistas lo hacen. Mientras vaya creciendo como persona, mi música y mis inspiraciones irán creciendo conmigo. Definitivamente, me veo incursionando en otros géneros, aunque irán con el jazz y la música clásica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por laufey (@laufey)

Para terminar, ¿qué opinas de la Inteligencia Artificial en la música? ¿No crees que es escalofriante escuchar a Sinatra cantando "Creep", de Radiohead?

No sabía de la existencia de una versión de Sinatra cantando "Creep", lo voy a checar, ¿en verdad eso existe?





Sí, de hecho también hay una versión de IA con la voz de Sinatra cantando una canción tuya, "From the Start", están en YouTube.

¡Oh por Dios! No lo sabía ¡Qué interesante! No lo sabía, lo tengo que ir a checar…





¿Tienes algo pensado para México?

He estado ahí algunas veces y realmente quiero ir, le mando un mensaje a los fans de México, yo vivo en California, así que puedo llegar manejado. Pronto estaré por allá.

Y es así como Laufey nos presenta su nuevo disco, que estará disponible desde el 8 de septiembre. Y si la suerte le sonríe, como hasta ahora lo ha hecho, seguramente estamos frente a una nueva estrella o como se decía en la época dorada de los crooners: A star is born.

* Intérprete: Stephanie Santillán.