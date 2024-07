[Entrevista] Friends mantiene vivo el recuerdo de Matthew Perry: Lisa Kudrow

Lisa Kudrow mantiene vivo el recuerdo de sus seres queridos fallecidos hablando sobre ellos y contando anécdotas. Por ello, celebra que “Friends” todavía se encuentre al aire, pues considera que de esa manera el público siempre tendrá presente el legado de su compañero de elenco Matthew Perry, quien falleció de manera repentina el 28 de octubre de 2023.

“La serie honra su memoria, porque está al aire, cada minuto ha sido divertido para mí verla, y simplemente ver lo divertido que todo el mundo es y recordar lo fenomenalmente divertido que era Matthew”, dijo.

Ambos actores aparecieron en la sitcom creada por Marta Kauffman y David Crane durante diez temporadas, junto con Jennifer Aniston, Courtney Cox, David Schwimmer y Matt LeBlanc; interpretando a un grupo de amigos que atraviesan por los altibajos de los veinte.

Aunque no volvieron a aparecer en más proyectos juntos (únicamente la reunión que tuvieron en 2021), los seis mantuvieron una estrecha amistad, han revelado en numerosas entrevistas.

Tras la muerte del actor, que de acuerdo con datos oficiales fue provocada por efectos agudos de ketamina, sus compañeros publicaron mensajes en sus redes sociales, recordando su carácter gentil y divertido.

“Si pudiera volver en el tiempo, no tendría que recordar nada, porque simplemente podría volver y estar ahí nuevamente”, agregó Kudrow, quien en la serie dio vida al personaje “Phoebe Buffay”.

Estrena una nueva serie

Actualmente, Kudrow participa en la serie “Bandidos del tiempo”, que sigue a un grupo de ladrones que viajan por distintas épocas buscando objetos que robar, acompañados por un niño del presente llamado “Kevin” (Kal-El Tuck), cuya habitación resulta ser un portal hacia el pasado.

Esta historia se suma a la lista de títulos donde Lisa ha aparecido, entre los que destacan “The comeback”, “Web Therapy” y la serie animada “Bojack Horseman”.

Con respecto a su decisión de sumarse a éste su más reciente proyecto, aseguró que fue principalmente debido a que el ganador del Oscar Taika Waititi (“Jojo Rabbit”, “Thor: Amor y Trueno”), quien coescribió esta serie basada en la cinta homónima de 1981 junto con Jemaine Clement, la invitó personalmente.

“Ahora estoy en la fase de ver con quién quiero trabajar y qué quiero experimentar. Taika se puso en contacto, y me dijo que Jemaine y él habían escrito algo, pero se grababa en Nueva Zelanda, y me preguntó si me gustaría ir y si quería saber más”, contó.

La intérprete agregó que se considera a sí misma como una artista precavida, por lo que antes de aceptar un nuevo papel, se asegura que lo pueda desempeñar sin problema alguno.

“A veces no estoy segura de la lucha que implica entrar en el personaje. No me quiero poner en peligro, sólo hago lo que sé que puedo hacer”, pero con esta experiencia “me puse feliz de que pude correr por un bosque y no tropezarme ni caerme, y eso estuvo bien”, dijo con su característico sentido del humor.

Juegan con la historia

Taika Waititi aseguró que para ambientar la serie eligieron los pasajes históricos que les parecieron más interesantes, y explicó que quisieron jugar con las versiones de los libros, pues al nacer en un país que fue conquistado (Nueva Zelanda), está al tanto de que la historia fue escrita por los colonizadores a su modo.

“En ellos se justifica el haberse apoderado de un país o haber colonizado un lugar”, opinó. “Nos podemos relacionar con la manera en cómo se cuenta la historia por esas personas, y las culturas solían ser más civilizadas de cómo se dice en los libros de historia”, opinó.

“Bandidos del tiempo” se estrena el 24 de julio, con capítulos nuevos cada semana, en la plataforma Apple TV Plus.