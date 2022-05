Epica celebra noche de metal en su regreso a México con Omega Tour 2022

Epica venía a México con la intención de sacarle una sonrisa a todos aquellos fans que no pudieron verlos en vivo durante más de dos años, y sin duda lo lograron con la presentación de su Omega Tour 2022, que tuvo lugar en el Pepsi Center esta noche.

Los integrantes de la agrupación liderada por Simone Simons aparecieron uno a uno, mientras un Intro de guitarra sonaba de fondo. Enseguida, la potente voz de la cantante comenzó a entonar el tema "Abyss of time".

"Muchas gracias por venir a vernos tocar, estamos muy contentos de ver sus rostros otra vez", expresó la vocalista, antes de tocar "Victims of contingency". Una pausa para hidratarse, tras tocar el tema "Freedom", y continuaron su repertorio, mientras su público gritaba sin cesar "Epica, Epica".

Las muestras de cariño no podían faltar, y mientras sonaba "Unchain utopia", un ramo de flores de papel cayó frente a la cantante, quien lo recogió de inmediato, y dirigió una sonrisa a su admirador.

Epica celebró una noche de metal en su regreso a México con #OmegaTour2022 y no faltó "Cry for the moon", uno de sus primeros éxitos.



Para el guitarrista Mark Jansen, el público parecía muy callado esta noche, por lo que hizo una dinámica para ver en qué área del recinto el público gritaba más fuerte. Una vez que se aseguró que tenían la energía suficiente, continuaron con "The obsessive devotion".

Entre canciones, Simone intercambiaba un par de palabras en español con la audiencia, quienes enloquecian al escucharla pronunciar la frase "muchas gracias". "Hemos visitado México desde inicio, sólo tenemos buenos recuerdos de aquí. Excelentes personas y exquisita comida. Los amo, pero no le digan a mi esposo", dijo, antes de continuar con "The skeleton key".

El momento de nostalgia llegó cuando tocó turno a "Cry for the moon", uno de los primeros éxitos de su carrera, que desde sus primeros acordes provocó que la gran mayoría de los presentes elevarán sus celulares al aire para capturar el momento en video.

La recta final comenzó con "Omega - Sovereign of the sun spheres". La canción finalizó, pero el público pedía más, por lo que la banda regresó para despedirse. "Qué onda cabrones. No sé qué decir, siempre es un sueño tocar aquí, han sido tan amables con nosotros. Viva México cabrones. Vamos a tocar más canciones, sé que por esta estúpida pandemia extrañan los shows y la fiesta, así que vamos a tocar más", dijo el tecladista, Coen Janssen.

El show terminó con "Code of life", de la cual entonaron un breve fragmento en español, "Beyond the matrix" y "Design your universe". "Gracias por mantenerse con nosotros durante poco más de 20 años, es un año especial para nosotros", expresó Simone antes de finalizar la presentación.