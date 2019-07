Erick Elías prefiere historias de inclusión y respeto

Ahora que Erick Elías es padre de dos niñas, el actor considera que una de las prioridades en su carrera es elegir proyectos con mensajes de inclusión y respeto, pues considera que existe “una responsabilidad de ver qué es lo que estoy contando y ofrecer al público algo con lo que coincido en mis ideas”.

El actor que recientemente protagonizó Straight, obra dirigida por Manolo Caro sobre un hombre que se debate en aceptar su homosexualidad por temor a los comentarios de quienes lo rodean, dice que ha recibido proyectos que le ha tocado rechazar por no cumplir este requisito.

“En una ocasión dije que no a un papel importante que por un lado tenía muchas ganas de hacer, pero por otro el mensaje que planteaba no iba con lo que yo creía. Y esa decisión se me hace algo coherente porque a veces eso es más importante que otra cosa”, comenta.

Y destaca que en gran parte su forma de pensar viene de su responsabilidad como padre. “Ahora tengo dos hijas y tengo que cuidar mucho más lo que estoy diciendo, porque me parece que lo importante es mandar buenos mensajes”.

Elías tomo como ejemplo su trabajo en la serie Betty en NY, adaptación que Telemundo realizó de la historia clásica de Betty la fea y que estrenará en México hoy a las 22:30 horas por Canal Nueve. En esta producción, el actor interpreta a Armando Mendoza, el presidente de una famosa compañía de moda.

“Se trata de volver a hacer una historia que todavía tiene vigencia, que todavía es importante y sigue causando un poco de polémica, pero también generando algo positivo. En este caso, Betty ha viajado por varios países con ese mensaje y estamos emocionados que llegue a México”.

Aunque considera que la base de Betty en NY es la misma que la historia producida originalmente en Colombia, esta versión dirigida por Gustavo Loza (Run coyote run) tiene “un tono más real, en comparación con otras que son más fársicas”.

De hecho, en Estados Unidos el cambio físico de Betty, interpretada por la mexicana Elyfer Torres, causó controversia entre los espectadores. “Y realmente de eso va (la historia), de que no tiene que haber precisamente un cambio físico como tal, me parece que es una propuesta interesante lo que hicimos aquí”.