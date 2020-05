"La leí y me volví loco", Erik Hayser sobre Los Miserables

Fue en la adolescencia cuando Erik Hayser se acercó por primera vez a la obra literaria de Victor Hugo a través de Los Miserables, un texto que cambiaría para siempre su visión del mundo y su rol en él mismo; “Los Miserables es sin duda, una de las obras literarias que más impacto ha tenido sobre mi vida. La primera vez que yo la leí tenía entre 13 y 15 años, en aquel entonces estaba muy de moda el musical y con todo eso que yo escuchaba, me llamó la atención y me permitió acercarme a la obra literaria, la leí y me volví loco”, dijo en entrevista.

Ese primer acercamiento en 1862 marcaría el inicio de los sucesos que lo acercarían a su más grande pasión. “Casualmente pocos años después tuve la oportunidad de interpretar el personaje de Jean Valjean, en la obra musical cuando yo estaba haciendo teatro en mi ciudad natal, Querétaro, apenas empezaba a conocer los escenarios.

"Lo recuerdo con tanto cariño, porque siempre he dicho que todas esas obras que hice mientras estaba en la secundaria y en la preparatoria, definitivamente me llenaron de la certeza que tengo hoy en día de que esto es lo que amo hacer y es lo que seguiré haciendo”, aseguró.

En 2014, Erik se volvió a topar con la oportunidad de vivir en carne propia las situaciones y los personajes que plantea Víctor Hugo en su obra. Aquella ocasión todo se transformó para adaptarlo a la televisión en una serie creada por Valentina Párraga.

“Esta historia tiene amor, suspenso, drama, acción; es una relato contemporáneo en el que los personajes van transitando por diferentes caminos que los obligan a modificarse. Me parece que tiene una calidad y una contundencia excelente para enganchar al espectador”, confirmó. Los Miserables vuelve a tomar relevancia en la vida y carrera del histrión, la serie está de regreso en la pantalla de Telemundo Internacional, para desempolvar al personaje de Daniel Ponce, interpretado por Hayser. “Es un hombre sumamente complejo que ha vivido con mucho dolor", describió el actor.