Erik Rubín debuta como ingeniero de sonido

La pandemia alimentó la creatividad de muchos artistas, y para Erik Rubín fue además una oportunidad para profundizar sus conocimientos sobre masterización de sonido (equilibrar los elementos sonoros de una mezcla), y posteriormente aplicar su aprendizaje en su más reciente sencillo, Dron.

En entrevista telefónica el cantante externó su felicidad por explorar otras facetas de su profesión. “Es una de las cosas buenas que me dejó la pandemia, me dio el tiempo y me quise meter a explorar, me metí a aprender y a jugar, y tomé la decisión de que había llegado a buen puerto con la canción. No tengo planes de promoverme como ingeniero para hacer proyectos para otras personas, pero sí me dio gusto hacerlo para mí”.

El exTimbiriche agregó que llevaba ya tres años trabajando en este tema, y finalmente verlo publicado, y leer los buenos comentarios que los fans le ponen en redes, lo hace sentir muy orgulloso.

Para realizar el video de la canción colaboró con la animadora mexicana Karla Castañeda, quien obtuvo un Ariel en 2013 por su cortometraje La noria y actualmente está trabajando de la mano de Guillermo del Toro en una película.

El cantante narró que su encuentro se dio durante una de sus presentaciones en el teatro, y luego de un par de charlas, decidieron que ella realizara el clip. “Fue a vernos a Jesucristo superestrella en Guadalajara, y nos hicimos buenos amigos”.

“Luego de pedirle ayuda para encontrar a alguien que me ayudara, recibí la grata noticia de que se quería encargar del proyecto. Ahora ya somos equipo y vienen otras cosas que vamos a hacer juntos”, agregó.

PADRE ORGULLOSO

Erik aprovechó para reconocer el trabajo de sus hijas, Mía y Nina, quienes este año han concretado varios proyectos laborales, en música y actuación respectivamente.

“Estoy feliz de verlas realizadas. No fue una decisión nuestra (de Andrea Legarreta, su esposa, y de él) donde dijimos ‘a ver, te voy a meter a clases de canto o a clases de lo que sea’. Ellas solitas desde muy pequeñas fueron las que escogieron este camino, y a nosotros como padres nos toca apoyarlas”, finalizó.